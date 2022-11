Nuoto Master ad Anzio: ottimi riscontri per l’Aprilia Sporting Village

Dopo le ottime prestazioni e la scorpacciata di medaglie al trofeo master “Centro Italia” di Tivoli, gli atleti neroniani sono ritornati in vasca.

Sabato 12 e domenica 13 novembre, si sono svolti nello splendido stadio del nuoto di Anzio, le distanze speciali FIN del Lazio. Il team master dell’Aprilia Sporting Village, si è presentato al gran completo, potendo contare sui migliori atleti del suo organico, con ben otto atleti, disposti ad onorare le due gare in programma gli 800 e 1500.

Subito in evidenza le due punte di diamante, Fabio Guain e Fabio Malvati M30, neroniani d.o.c., che chiudono la gara degli 800 con i rispettivi tempi: 9’55”00 e 11’01”60.

Ottimi i riscontri cronometrici, sempre sulla stessa distanza, anche per Marco De Carolis M55 (14’59”90), Giuseppe Giacalone M55 (14’50”90) e Fabrizio Valentinetti M30 (14’01”00).

Discorso a parte per gli altri atleti saliti sul blocco di partenza, che oltre agli 800 del sabato, non contenti, la domenica sono scesi di nuovo in vasca per onorare anche la distanza regina dei 1500.

Grandissima prestazione, del più grande del gruppo, Claudio Galvani M75, che chiude gli 800 in 19’11”20 e 1500 in 36’27”50. Ed infine gli ultimi due atleti schierati dal roster dell’Aprilia Sporting Village, ambedue M50 Fabrizio Del Mazza che nuota gli 800 in 13’10”30 e i 1500 in 25’16”20 e il Capitano Giuseppe Marino che chiude la gara degli 800 in 13’08”80 e 1500 in 24’26”40.

Queste distanze speciali, commenta il Capitano Giuseppe Marino, hanno ribadito la grande competitività della nostra squadra, con tempi cronometrici sbalorditivi, nonostante siamo ancora agli inizi della stagione.

Un ringraziamento doveroso alla società Anzio Waterpolis, per aver reso possibile questo tipo di manifestazione, in uno degli impianti più belli d’Italia nella nostra Anzio.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet