…NON CI VUOLE CHISSA’ COSA: E’ SUFFICIENTE GIOCARE…

PREMESSA: Qualcuno fermi la follia di incompetenti e “tagliati fuori” dal calcio, che riescono ad astrologare di far indossare la terza maglia, orrenda già di per sé, di colore vagamente fucsia, rosa, prugna “ramasìn”, ecchilosà, con risvolti blu, in occasione del match col Bologna, notoriamente rossoblù. Della serie: “attacca il Bologna, no è la Juve…ma quale Juve, quella rosableu? Ma dai…”. Dice: tutto innovativo, aggiòrnati. Preferisco essere conservatore…

SZCZESNY 6 Di stima, perché una parata che una, non la fa e non la farebbe nemmeno pregando in cinese. Forse una presa bassa in tutta la partita e poi un paio di rinvii sbilenchi, faccio finta di non averli visti.

DANILO 6 Non è il caso di dannarsi e il brasileiro si adegua all’andamento “adagio un poco mosso”. E’ una di quelle partite nelle quali un po’ di mestiere ed un po’ di corsa rendono tutto più semplice. Si fa trovare pronto ad ogni appoggio e non è una novità.

BONUCCI 6,5 Pare rinfrancato. Che avesse ragione a rigenerarsi in Nazionale? Difetta ancora nella sua specialità, cioè a dire i lanci lunghi, ma non sbava mai in area, anche se svirgola un pallone velenoso.

BREMER 6,5 Arnautovic, chi era costui? Boh. Nella fattispecie Arnautovic è una punta felsinea che non ha idea di come sia fatto un pallone. Gli schizzano un disegno negli spogliatoi, ma la gara è già finita.

ALEX SANDRO 6 Chiude bene dietro su Orsolini e si fionda in avanti per mettere cross in mezzo. Prova addirittura a segnare il quarto goal, ma il piede ha dimenticato il passaporto. Accettabile la prestazione.

McKENNIE 6,5 Si sta riappropriando della condizione e si vede ad occhio. Corre con uno scopo e non a vanvera come la sera del Benfica. Battaglia nel mezzo del gioco per recuperare palloni e riproporre il rovesciamento di fronte. Mette in mezzo il traversone per la rete di Vlahovic, quindi non fa solo legna, ma usa bene il destro che è discreto. Gioca 60 minuti, perché il mister lo vuole spendere a giuste dosi (CUADRADO 6 In cerca di se stesso, cresce poco per volta per diventare simile al Vinavil di vecchia conoscenza verso la fine dell’incontro. E’ terribilmente fondamentale fare ancora affidamento su di lui, come il cross per la testa di Milik dimostra)

LOCATELLI 6,5 Rientro positivo che aumenta il ventaglio di scelte possibili. E’ alternativo a Paredes? O è Paredes, alternativo a lui? Sta di fatto che Allegri li fa giocare assieme per circa una mezzora abbondante e magari la soluzione potrebbe essere ripetuta soprattutto in chiave gestione del giro-palla. Buone azioni in verticale e buona direzione del traffico. (MIRETTI 6 Ritorna al suo posto istituzionale, cioè in panchina pronto a entrare alla bisogna. Un paio di azioni volitive e caparbie, tanto per dimostrare che sia dotato di personalità)

RABIOT 6 Alterna giocate promettenti ad attimi di mancanza di corrente. Ora, viste le prospettive, risparmiare un po’ di energia ed incamerarla, non è affatto marginale, ma penso che non abbia difficoltà a pagare le bollette. Dunque, un po’ più di verve, Adrien… (DE SCIGLIO S.V. Una sola palla e pure indirizzata al fallo laterale opposto. Che non si sappia in giro!)

KOSTIC 6,5 Con il compagno di Nazionale Dusan, ripropone il duetto vincente nella Serbia e per il Bologna è notte fonda. Inaugura il suo score nel campionato italiano con un diagonale chirurgico che beffa Skorupsky, servito da un assist di Vlahovic al bacio. Della serie: se il Bologna perde palla in mezzo al campo, si vince di contropiede, per la felicità degli esteti. Ancora troppi cross buttati in mezzo alla “io speriamo che me la covo” (PAREDES 6 Entra in campo per congelare il gioco, ma trova anche modo di alimentare le folate in ripartenza, senza mai sbagliare il passaggio. Deve capire in quale pianeta sia atterrato e si spera che lo faccia in fretta)

MILIK 7 Il paravento per Dusan, dietro cui si può preparare, nascondere, prendere il volo. Arkadiusz non è solo un attaccante, ma sta dimostrando di essere tatticamente di importanza capitale. I compagni lo cercano e lui staziona in area con tale pericolo per gli avversari da vedersi montare una marcatura asfissiante. Senza esito. La rete del 3 a 0 è degna della sigla di una trasmissione calcistica, battuta al volo sotto la traversa: tanto per far dimenticare subito agli inconsolabili il goal di Dybala all’Inter. Con la complicità enorme di Andanovich, se no aspetta e spera, Paolino. “Càntami o diva, del tifoso da tastiera l’ira funesta per il mancato acquisto di Depay…” (KEAN S.V. Apprezzabile la nuova acconciatura che assomiglia ad una roba normale)

VLAHOVIC 7,5 Mezzo voto in più di Milik perché Dusan viene indietro a dialogare con i compagni (non era questo che gli si chiedeva?), partecipa alle manovre di contropiede in modo efficace e serve a Kostic la palla del vantaggio. Dopo di ché si fa trovare pronto per insaccare di testa il raddoppio, mettendo il match sulla giusta strada. Ha bisogno del sostegno della squadra e se questo arriva, la devastazione è il destino di chi gli si para innanzi.

ALLEGRI 6,5 La pressione della vigilia era simile alle nubi che si sono addensate per formare l’uragano Ian al largo della Florida. Sicuramente ha chiesto a tutta la rosa la massima compattezza, ricevendo una risposta concreta e convincente. Recupera fior di giocatori, Locatelli, Milik (squalificato a Monza), Rabiot, Cuadrado. Bonucci ha capito l’antifona e sfodera una più che decente prestazione. L’avversario non è certo trascendentale, ma di questi tempi basta un refolo d’aria per prendere un accidente, dunque occhi aperti. Ritorna ad avere una panchina abbastanza all’altezza e se ne avvale discretamente. Le emiliane portano bene alla Juve: tre reti al Sassuolo in una serata di agosto, lontana anni luce e tre pure al Bologna. Ora sotto con la Champions, per levare lo zero che pesa e iniziare a sperare nell’impossibile. E’ incominciata la fase rimonta, non costa nulla crederci.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...