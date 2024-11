Non c’è pace per la Famiglia Reale, anche Camilla sta male: annullati tutti gli impegni, cosa sta succedendo

Cosa sta accadendo a Londra? Con un breve comunicato è stato rivelato che la Regina Camilla sta male, non c’è pace per la Famiglia Reale.

Non c’è pace per la famiglia reale d’Inghilterra. Dopo la morte della regina Elisabetta, si sono susseguiti episodi spiacevoli che hanno messo a dura prova i membri della Royal family.

A gennaio 2024, Kate Middleton ha fatto sapere di essere malata di cancro e a seguire anche Re Carlo ha dato la spiacevole notizia sulle sue condizioni di salute. Oggi, a distanza di mesi, i tabloid inglesi hanno annunciato che la Regina Camilla dovrà annullare tutti gli impegni lavorativi e riposare. Anche lei, infatti, sta male.

La Regina Camilla sta male, l’annuncio del Palazzo

Secondo quanto annunciato da Buckingham Palace e riportato dai tabloid inglesi, la Regina Camilla ha contratto un’infezione toracica e pertanto dovrà sottoporsi a dei controlli specifici che la vedono costretta ad annullare tutti i suoi appuntamenti. Almeno per adesso, gli impegni sono stati posticipati di qualche giorno anche se i medici le hanno consigliato di prendersi un periodo di pausa per riposare e fare il pieno di energie.

“La Regina spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare normalmente agli eventi della Memoria di questo fine settimana – riferiscono da Buckingham Palace – Si scusa con tutti coloro che potrebbero essere stati disturbati o delusi di conseguenza”. Non sono state riportate ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute e sulle eventuali cure che dovrà seguire.

Per la Royal family il 2024 si sta rivelando un anno molto difficile. A gennaio Kate Middleton ha annunciato di essere malata di cancro e allo stesso modo ha fatto Re Carlo. Oggi, entrambi si sono mostrati in pubblico seppur con qualche limitazione voluta da parte dell’equipe medica che li sta seguendo nel percorso guarigione. Lo scorso settembre la principessa del Galles ha annunciato aver terminato il ciclo chemioterapia ed è tornata ai doveri reali.

Re Carlo, come detto, ha dovuto prestare maggiore attenzione alla sua salute dopo aver scoperto di un avere tumore. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il Sovrano, sarebbe in ripresa e le sue condizioni migliorano, tanto da poter partire dal prossimo anno, tornando a viaggiare a pieno regime.