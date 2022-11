Nomentano, incendio a Villa Massimo. Fdi: “Sfiorata la tragedia, giunta Del Bello e Gualtieri immobili”

“L’incendio che stanotte ha distrutto l’ex Casina dei Pini a Villa Massimo è la fotografia dell’incapacità dell’Amministrazione Del Bello che governa il Municipio II dal 2016”. A renderlo noto sono i Consiglieri municipali Holljwer Paolo e Sandra Bertucci (Fratelli d’Italia) che spiegano: “Quello di Villa Massimo e della casina dei pini è un caso che denunciamo dal 2017, ovvero da quando per problemi burocratico-amministrativi fu chiusa tutta l’area, poi definita in parte abusiva da una sentenza del Tar e del Consiglio di Stato, sulla quale il Municipio e l’Amministrazione Capitolina sarebbero dovuti intervenire per risolvere una questione davanti alla quale, invece, non è stato fatto nulla”.

“Questa notte si è rischiata la tragedia, un rogo che ha distrutto tutto e che avrebbe potuto propagarsi alle vicine palazzine. Ci aspettiamo degli interventi immediati di bonifica da parte dell’Amministrazione! Come Fratelli d’Italia – aggiungono – abbiamo richiesto un Consiglio Straordinario chiedendo alla Presidente Del Bello di relazionarci sulle motivazioni che l’hanno spinta, nelle sue gestioni, a non prendere alcuna iniziativa per entrare in possesso del bene e, successivamente, per sanare quanto necessario”.

“Dopo anni di incuria e degrado, uniti all’indifferenza della Giunta municipale e di quella comunale, si è sfiorata la catastrofe. È solo per un caso fortuito – aggiunge Stefano Erbaggi, Consigliere del Comune di Roma – che l’incendio divampato nella notte non ha avuto conseguenze gravi o vittime. La Giunta Del Bello spieghi le ragioni di tanta indifferenza e, soprattutto, dell’immobilismo mostrato in tutti questi anni. Tempo perso del quale la Sinistra dovrà rendere conto”.

