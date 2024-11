Noemi come ha perso 15 chili in un anno: “Sono tornata magra”

Come ha fatto la cantante Noemi a perdere oltre 15 chili in un anno: un percorso di dimagrimento super, come funziona.

La cantante romana Noemi ha recentemente fatto la sua comparsa nella quinta puntata del GialappaShow, trasmessa in prima visione su TV8 e disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Durante l’episodio andato in onda lunedì 18 novembre, alle ore 21.30, Noemi ha condiviso il palco con il Mago Forest, rivelando alcuni interessanti aneddoti sulla sua vita personale e professionale.

Noemi, prima e dopo: il percorso del dimagrimento

Uno degli argomenti più toccanti affrontati da Noemi durante la trasmissione è stato il suo notevole percorso di dimagrimento. La cantante ha perso ben 15 chili in poco più di un anno e mezzo, un traguardo che non solo ha segnato una significativa trasformazione fisica ma che rappresenta anche un profondo cambiamento interiore. “Dimagrita? No, sono tornata magra”, ha dichiarato Noemi, sottolineando come questo percorso sia stato fondamentale per ritrovare se stessa.

La chiave del successo nel percorso di dimagrimento di Noemi risiede nel regime alimentare chiamato META (Medical Educational Transform Action), un programma che integra nutrizione adeguata, attività fisica regolare, supporto psicologico e rieducazione comportamentale. Questo approccio multidisciplinare si distingue nettamente dalle soluzioni rapide spesso pubblicizzate online: “Il web è pieno di fake news e prodotti miracolosi sponsorizzati anche grazie all’AI”, avverte la cantante. “Ritrovarmi è stato un percorso lungo e mi sono affidata a dei professionisti”.

Nel dettaglio della sua dieta quotidiana, emerge quanto sia importante mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata. La colazione può spaziare tra opzioni dolci o salate – dalle uova alla bresaola o prosciutto cotto con pane tostato fino ai pancakes – sempre accompagnate da frutta secca o marmellata. Gli spuntini prevedono frutta fresca o yogurt (con alternative senza lattosio come il parmigiano), mentre i pasti principali alternano piatti completi a soluzioni più leggere.

Oltre alla dieta personalizzata curata dalla dietista Monica Germani, Noemi attribuisce una parte significativa del suo successo al metodo d’allenamento Tabata (Guerrilla Cardio). Questa forma intensiva di esercizio cardiovascolare si basa su brevi periodi d’alta intensità alternati a momenti di riposo breve ed è stata fondamentale per migliorare la resistenza fisica della cantante oltre a favorire una rapida perdita di peso.