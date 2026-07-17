Nissan Qashqai supera quota 4 milioni

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Nissan Qashqai raggiunge un nuovo traguardo nella sua storia commerciale superando i quattro milioni di unità vendute in Europa. Dal debutto nel 2006, il modello ha rivoluzionato il mercato dando origine al segmento dei crossover moderni, conquistando negli anni un ruolo da protagonista grazie a un equilibrio tra praticità, comfort, tecnologie e design che continua a convincere automobilisti di tutta Europa.

In quasi vent’anni di carriera e tre generazioni, Qashqai ha saputo evolversi mantenendo intatta la propria identità. Il SUV della Casa giapponese ha introdotto soluzioni innovative, culminate con l’arrivo della tecnologia e-POWER, il sistema ibrido esclusivo di Nissan che offre la sensazione di guida tipica di un’auto elettrica senza la necessità di effettuare ricariche esterne. Un percorso premiato anche dalla critica internazionale, con oltre 110 riconoscimenti ottenuti nel corso della sua storia, tra cui venti titoli di “Car of the Year”.



Anche il mercato italiano conferma il momento positivo del modello. Dal suo arrivo nel nostro Paese sono state immatricolate circa 436.000 Nissan Qashqai, mentre nei primi sei mesi del 2026 le vendite hanno raggiunto quota 11.460 unità, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più significativo l’andamento della motorizzazione e-POWER, che registra un incremento del 22%, con 4.770 esemplari venduti.

Nel canale privati la crescita è ancora più marcata: tra gennaio e giugno sono state consegnate 5.313 vetture, il 38% in più rispetto al 2025, mentre le versioni e-POWER hanno raggiunto 3.327 unità, facendo segnare un incremento del 46%.

Per celebrare il traguardo europeo, Nissan ha inoltre realizzato una serie di video dedicati ai proprietari di Qashqai. Gli ingegneri del Nissan Technical Centre Europe illustrano in modo semplice il funzionamento delle principali tecnologie del SUV, offrendo suggerimenti pratici per sfruttare al meglio i sistemi di assistenza alla guida, le funzioni dedicate al parcheggio, la versatilità del bagagliaio e la Nissan Intelligent Key.



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