Nettuno: Successo per lo spettacolo di beneficenza Fiori Trasteverini

“Fiori Trasteverini”, evento di beneficenza andato in scena il 21 gennaio presso la sede dell’Accademia Internazionale Il Girasole di Nettuno. Una serata ricca di emozioni e carica di energia. Il pubblico presente è stato allietato e coinvolto dalla splendida voce di Maria Ausilia D’Antona, accompagnata dall’Archetipo Ensemble, e dagli interventi dell’attore Mimmo Costabile, che hanno riportato alla luce, poesie, testi e canzoni della tradizione romana. Fiori Trasteverini è stato un’antologia musico-testuale dedicata ai personaggi che hanno caratterizzato la vita della Capitale in diversi momenti della storia.

Sono risuonate le note di canzoni popolari e racconti della Roma dei vicoli, ma anche aneddoti su grandi personalità come Anna Magnani e brani del pop romano contemporaneo. Una serata organizzata e fortemente voluta dalla Famiglia Casella con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’AIL di Latina ad 1 anno dalla scomparsa del carissimo Francesco Casella. A molti questo nome potrebbe non dire nulla, tuttavia nel territorio è stato un uomo presente ed attivo sia per il lavoro svolto in Banca, come direttore, sia per il sostegno sempre dato a qualunque tipo di iniziativa culturale e sociale a favore dei suoi concittadini.

Ammalatosi di leucemia pochi anni dopo essere andato in pensione, ha affrontato la malattia con coraggio e serenità: “Papà ci ha insegnato a contare i giorni, a dare valore ad ogni singolo momento, a cogliere ogni occasione per fare festa, considerando come dono ogni istante della vita”, riportano le figlie Laura, Susanna e Francesca. Per questo motivo loro tre figlie e la moglie Carla, hanno voluto ricordare il papà organizzando una serata in allegria in sua memoria. Sponsor della serata l’Associazione Culturale Lavinia Litora insieme all’Associazione Vaso di Pandora e all’Accademia Internazionale Il Girasole. La Famiglia Casella ci tiene a ringraziare quanti sono intervenuti ed hanno permesso, attraverso la loro generosità, di raccogliere oltre 1.400 euro a favore dell’AIL di Latina, associazione che è da sempre a fianco dei malati che si occupa di ricerca e prevenzione, ma anche di assistenza alle famiglie.