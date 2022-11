Nettuno, rischio idraulico di via Genova: incaricata una ditta specializzata per monitoraggio dell’area

Proseguono i sopralluoghi e gli incontri tecnici per i lavori che dovranno partire a Via Genova sulla condotta del torrente Loricina. Il Commissario Strati ha affidato ad una ditta specializzata l’attività di monitoraggio della situazione sottostante l’area urbana in cui verranno realizzati gli interventi.



Saranno, poi, programmati misure di riduzione del carico e del transito sulla viabilità interessata e lavori di messa in sicurezza della condotta idrica. Sarà, inoltre, rivisto il progetto finanziato dal Ministero dell’interno in modo da renderlo più organico.



“Stiamo mettendo in campo – dichiara il Commissario Bruno Strati – tutta una serie di interventi in modo da dare subito una risposta in termini di sicurezza della condotta idraulica e lavoriamo perché l’opera strutturale e le opere accessorie conformi idraulicamente possano dare finalmente una soluzione adeguata alla problematica. Si tratta di interventi molto complessi perché l’area è stata negli anni urbanizzata. Confido molto nella collaborazione dei cittadini perché i lavori avranno un impatto rilevante sulla città”.

