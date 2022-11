NETTUNO, GHERA-GATTI (FDI): SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE NON SIA TRASFERITA

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Davide Gatti consigliere della città metropolitana: “Se fossero confermate le voci in merito alla chiusura alla data del 31 Dicembre, degli uffici di Nettuno dell’Agenzia delle Entrate, i disagi per gli utenti sarebbero notevoli, dovendosi recare per svolgere le pratiche alla sede centrale di Pomezia, distante circa trenta chilometri. Considerando che la popolazione di Nettuno ed Anzio insieme conta oltre centomila abitanti e che ogni giorno nella sede territoriale affluiscono in media una sessantina di persone, appare evidente l’importanza di mantenere aperta la succursale che serve le due cittadine litoranee. Sarebbe quindi opportuno che Enti Locali ed Agenzia delle Entrate si accordassero per reperire in un altro edificio cittadino locali adeguati ad ubicare gli uffici della sede nettunese”.

