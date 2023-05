Nel nuovo singolo Piotta manda “Tutti Affanc…, soprattutto te!”

“Tutti a…” è il titolo del nuovo singolo di Piotta disponibile da venerdì 12 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da La Grande Onda con distribuzione della multinazionale spagnola Altafonte.

Dopo l’ultimo album del 2020 scelto come colonna sonora della serie TV Suburra, Piotta torna con un nuovo singolo, che anticipa il suo prossimo lavoro. Superate le atmosfere cupe degli ultimi album e una serie di vicissitudini personali che hanno influito sulle scelte artistiche del musicista, con questo nuovo lavoro Piotta volta nuovamente pagina. I ritmi tornano incalzanti, il testo vibra di quell’ironia che lo ha fatto apprezzare in questi anni al pubblico di almeno tre generazioni. BPM trascinanti e ritmi solari accompagnano questa liberazione fisica e verbale. Una risposta irriverente alle avversità della vita, fosse anche solo quelle di una mattina feriale, in quei risvegli fatti di corse contro il tempo e cento imprevisti.

“Tutti a…” è uno sfogo personale ma anche una sorta di terapia collettiva. Una cura musicale contro le avversità della vita, mutuata anche dall’insegnamento paterno, che come ha raccontato nel suo ultimo libro Il primo re(p) (Il Castello, ottobre 2022), viene ricordato affettuosamente come un “filosofo di strada”.

La produzione è del duo Francesco Santalucia e dello stesso Piotta, accoppiata che ha già firmato la HIT “7 vizi Capitale” e il singolo “Solo per noi”. Una combo che unisce rap, synth vintage, chitarre funk, e suoni multietnici da Roma est fino a Barcellona.

Il videoclip che accompagna il singolo è stato girato da Rodolfo Gusmeroli e coprodotto da Borotalco TV. Un piccolo grande omaggio al cult movie “Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson, dove il surreale concierge è qui interpretato dallo stesso Piotta, che interagisce con i clienti nel suo Surf Hotel, tra arrivi e partenze. Uno spaccato di oggi, tra vizi e virtù, tra tic e social, tra clichè, curiosi personaggi e i camei di Saturnino, DJ Aladyn, Tonino Carotone e Le Bambole di Pezza.

Con questa pubblicazione, Piotta annuncia anche il tour estivo che lo porterà in giro per tutta Italia assieme alla band. Oltre due ore di show dove proporrà le sue HIT, gli storici pezzi rap e alcune novità ed anteprime dal nuovo album di imminente pubblicazione.

Le date del tour in continuo aggiornamento:

­­­­sabato 3 giugno, Mood Summer Parco fluviale Rende (CS)

sabato 17 giugno, Skilla Day – Volume 5 Fiumicino (RM)

venerdì 30 giugno, Green-Volley Teor 2023 Teor (UD)

giovedì 6 luglio, Rock’n Beer San Genesio ed Uniti (PV)

venerdì 7 luglio, Baffest Erbusco (BS)

domenica 16 luglio, Kilometrozero Extended – Summer Edition Piancavallo (PN)

venerdì 11 agosto, Rocha Club Roccella Ionica (RC)

lunedì 14 agosto, Summercrock Festival Borghetto (PD)

sabato 19 agosto, Sciancarnevale Castiglione Chiavarese (GE)

sabato 2 settembre, Palio del Vecchio Mercato Montebelluna (TV)

https://open.spotify.com/album/2YRG151rDxRNOrgWqet0hv

https://youtu.be/XO135crE-7U