Nek, chi è e cosa fa nella vita la moglie: “Insieme da anni”

Nek, chi è e cosa fa nella vita la moglie? la coppia è indivisibile ed è insieme da moltissimi anni. Una famiglia unitissima

La storia d’amore tra Patrizia Vacondio e Filippo Neviani va ben oltre quella raccontata dalle pagine dei giornali o dalle interviste televisive; è una storia fatta di sguardi complicità silenziosa ma eloquente allo stesso tempo. Una storia dove ogni difficoltà viene superata grazie alla forza dell’amore reciproco dimostrando ancora una volta come sia possibile costruire qualcosa di duraturo anche nel mondo dello spettacolo notoriamente frenetico ed effimero.

Patrizia Vacondio, nata nel 1973 a Sassuolo, è nota al grande pubblico principalmente per essere la moglie di Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. La coppia vive un amore lungo oltre due decenni, precisamente 23 anni di vita insieme che hanno dato i loro frutti in termini di felicità familiare e comprensione reciproca. Dal loro amore è nata Beatrice nel 2011, una gioia che si aggiunge a Martina, figlia avuta da Patrizia in una precedente relazione.

Patrizia e Nek, indivisibili

La storia d’amore tra Patrizia e Nek ha avuto il suo inizio molto prima del matrimonio celebrato nel 2006. Dieci anni di fidanzamento durante i quali hanno costruito le basi solide su cui oggi poggia la loro relazione. Nonostante abbiano attraversato momenti difficili, inclusa una crisi scatenata da un tradimento confessato dal cantante stesso, sono riusciti a superare ogni ostacolo grazie alla sincerità e al perdono reciproco. Nek ha apertamente parlato di questo periodo buio con Vanity Fair: “Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra“.

Il primo incontro tra i due risale a un parcheggio di un pub dove il destino ha voluto che i fari dell’auto di Nek illuminassero le gambe e poi gli occhi scuri di Patrizia. Da quel momento non si sono più lasciati ed è evidente quanto profondo sia il legame che li unisce; legame celebrato anche attraverso la musica con la canzone “Fatti avanti amore” dedicata da lui a lei.

Nonostante Patrizia mantenga un profilo basso rispetto alla carriera pubblica del marito, su Instagram (patriziavacondio) emerge chiaramente il suo interesse per il pilates e uno stile di vita attivo; oltre naturalmente all’amore per la sua famiglia come dimostrano le numerose fotografie condivise.

La coppia ha accolto insieme Beatrice rendendo ufficiale quella sensazione espressa da Nek quando disse: “Il vero rock’n’roll è diventare genitori“. Un ruolo che entrambi prendono molto seriamente e vivono con grande entusiasmo nonostante le ansie tipiche della genitorialità. Martina Imarisio Neviani rappresenta l’altra metà del cuore della famiglia Neviani-Vacondio; cresciuta accanto a Nek come se fosse sua figlia biologica dimostra quanto possano essere forti i legami affettivi indipendentemente dai vincoli di sangue.