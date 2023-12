Navalny scomparso, autorità Russia confermano che non è nel carcere di Vladimir

(Adnkronos) – Le autorità carcerarie russe confermano che Alexei Navalny non si trova più nella prigione della regione di Vladimir, dove era detenuto, dopo che da giorni i suoi legali hanno denunciato la 'scomparsa' dell'oppositore, sostenendo di non sapere dove sia finito. La portavoce di Navalny, Kira Yarmish, ha riferito di aver ricevuto conferma del trasferimento, che sarebbe avvenuto l'11 dicembre, ma non si sa dove. I legali dell'oppositore condannato a 19 di carcere in una colonia penale non hanno contatti con Navalny dal 6 dicembre scorso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

