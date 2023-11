Napoli, Manfredi: “Metodo San Giovanni a Teduccio è la strada giusta”

(Adnkronos) – "Officine San Carlo è l'esempio di come si deve realizzare la rigenerazione urbana cioè recuperare spazi abbandonati, luoghi che sono lasciati al degrado e riportarli in una condizione di uso e di bellezza unitamente alla rigenerazione immateriale attraverso le iniziative". Lo dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione della nuova comunità energetica rinnovabile del comune di Napoli insieme a Tirreno Power, all'Università Federico II e alla Fondazione Teatro di San Carlo. "È questo il metodo che stiamo applicando in tutta la città -continua il sindaco-, da Scampia alla Sanità, in tutti quei luoghi che intendiamo rigenerare, è il metodo San Giovanni a Teduccio. Questa è la strada giusta, solo combinando una ricucitura delle periferie con attività di formazione si realizza una vera rigenerazione, quella che sta avvenendo a Napoli". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

