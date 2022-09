Napoli al…Massimo: Roberta Tondelli in concerto

Un elogio alla canzone in lingua napoletana e ai suoi protagonisti, di oggi come del passato. Venerdì 7 ottobre, ore 21, torna sul palco Roberta Tondelli con il suo concerto Napoli al…Massimo, a Villa Bruno – Fonderie Righetti di San Giorgio a Cremano.

Tra cover di brani indimenticabili e i suoi singoli più amati, la serata sarà piena di emozioni e i momenti musicali si alterneranno al racconto e a sane iniezioni di allegria, assicurate dalla partecipazione di Angelo Di Gennaro. Sul Palco con Roberta Tondelli ci saranno Andrea De Luca alle tastiere, anche autore musicale di alcuni suoi brani, e Francesco Gallo alla chitarra. Interverranno la giornalista e presentatrice Lorenza Licenziati e Antonio Spenillo, autore insieme con Mauro Spenillo di Doje Parole, l’ultimo singolo di Roberta Tondelli in duetto con Monica Sarnelli.

Il concerto sarà preceduto, alle 20.15, da una visita guidata all’associazione “A casa di Massimo Troisi”, un luogo di vita in cui si può respirare l’animo dell’autore. Eccezionalmente aperta di venerdì, la visita sarà a cura di Maria Falbo, vicepresidente dell’associazione, che racconterà ai presenti tanti aneddoti legati agli oggetti presenti in casa, molti dei quali sono dei veri cimeli che Troisi serbava come ricordo di ogni suo film. Si prosegue sul palco, con un omaggio alla musica di Pino Daniele, Renato Carosone, Eduardo De Crescenzo e tante sorprese da scoprire nel corso della serata.

Pezzi più intimi, per chitarra e voce o piano e voce, si alterneranno a brani dal sound più deciso e coinvolgente. Non mancheranno i singoli più amati di Roberta Tondelli. Come Femmena, un pezzo scritto a quattro mani da Gaetano Amato e Andrea De Luca e scelto nel 2018 per il Festival di Napoli. Un elogio alla donna, alla sua resilienza, alla capacità di fronteggiare mille ostacoli, tutto per il bene della famiglia.

<< Quando ho ascoltato per la prima volta le parole di Femmena – racconta la Tondelli – ho pensato ai valori e alla tempra delle donne di un tempo. Ho pensato a mia madre, ed è a lei che ho deciso di dedicare questa canzone>>.

Altro brano in concerto sarà Sienteme, scritto da Mauro Spenillo e Antonio De Carmine. Definito da Gianni Simioli come “il nuovo inno all’amicizia”, questo pezzo porta tra le sue note una parte di Roberta: la sua vita tra le corsie di un ospedale nelle vesti di clown, per donare sorrisi a bambini, anziani e diversamente abili con la Clownterapia.

L’intero ricavato dalle vendite del singolo sarà devoluto all’associazione Teniamoci per mano onlus di cui Roberta fa parte. Sienteme è stata incisa anche in versione spagnola, riscuotendo un buon successo in America latina. E non può mancare Doje Parole, ultimo singolo cantato in duetto con Monica Sarnelli. Un brano che parla di Napoli, del suo incantevole fascino, di quella bellezza capace di stregarti e farti dimenticare il suo lato più oscuro.

Roberta Tondelli nasce a Torre del Greco e cresce coltivando fin da bambina una grande passione per la musica. A 16 anni inizia le sue prime esibizioni in pubblico. Fonda un trio e successivamente una band, con la quale si esibisce in numerosi locali del Centro e Sud Italia. Nel 2013 partecipa al Festival di Castrocaro; nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico Canterò…per chi mi vuole ascoltare. Fa parte dell’album il suo primo inedito, Femmena. Nel 2019 incide ‘Na canzuncella doce doce, omaggio a Renato Carosone. Realizza successivamente un singolo extra dal titolo Voglia di uscire, dalle sonorità dance. A maggio 2022 prende parte al progetto ArkaNapoli di Mario Iappelli per interpretare il brano Aneme dint’ ‘o viento scritto dallo stesso Iappelli e Mauro Spenillo.

Un brano dedicato agli scugnizzi di tutto il mondo affinché non si perdano in cattive strade ma trovino sempre, con il sostegno degli adulti, il coraggio e la forza di regalarsi il meglio.

Per acquisto biglietti: https://bit.ly/Napoli-al-Massimo-Villa_Bruno

Costo del biglietto con prevendita: 11,50 euro

Mi piace: Mi piace Caricamento...