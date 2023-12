Nadal torna in campo: “E’ arrivato il momento”

(Adnkronos) –

Rafa Nadal sta per tornare in campo. "Dopo un anno lontano dalle competizioni, è arrivato il momento di tornare. Sarà a Brisbane, nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì", annuncia lo spagnolo con un video sui social. Nadal assente dai campi da gioco dal 18 gennaio di quest'anno, quando è uscito di scena agli Australian Open. Il 37enne mancino di Manacor ha saltato tutta la stagione. Ora, dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso 2 giugno, è pronto a rientrare e lo farà nel torneo Atp 250 di Brisbane in vista della prossima edizione degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio, dove dovrebbe ricevere una wild card dall'organizzazione visto che è scivolato al 662esimo posto del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

