MV Agusta insieme a Daniel Arsham

MV Agusta e Daniel Arsham collaboreranno alla creazione di una serie limitata super esclusiva del modello Superveloce, la Superveloce Arsham, che verrà prodotta in soli 6 esemplari. La MV Agusta Superveloce è la moto più iconica del marchio attualmente in produzione, dal design spiccatamente neo-retrò. Il coinvolgimento di Daniel Arsham, noto per aver infranto ogni regola accademica, servirà per creare situazioni ambigue all’interno dello spazio-tempo e mettere in scena quelle che lui chiama le future reliquie del presente.

Timur Sardarov, CEO, MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa incredibile collaborazione con Arsham, un artista che ammiro sinceramente e che ha così tanto in comune con MV Agusta in termini di valori e filosofia. Il suo lavoro è una vera ispirazione e insieme porteremo Motorcycle Art ad un nuovo livello.”



Daniel Arsham, da parte sua, ha detto: “Mi ha sempre affascinato il mondo dell’automotive. L’ethos trasmesso dal design di automobili e motociclette descrive sempre così bene una particolare epoca, lasciando il proprio marchio nel tempo attraverso le loro linee. Il progetto della Superveloce rappresenta l’opportunità di esplorare il concetto di “scultura in movimento”, una moto funzionante trasformata in una scultura con l’aggiunta di erosioni cristalline e applicando un colore che la ricollega al mio stile ed altre mie opere. Con MV Agusta abbiamo creato ogni cosa di questa moto, incluso il cavalletto, superando limiti ingegneristici e fornendo una nuova interpretazione della Motorcycle Art.”

