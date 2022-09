Municipio Roma XI, pubblicati avvisi per assegnazione posteggi liberi nei mercati

Pubblicati gli avvisi per l’assegnazione dei posteggi liberi all’interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati e di posteggi isolati fuori mercato del Municipio Roma XI. Gli avvisi pubblici sono scaricabili dal sito di Roma Capitale. In particolare, disponibili 11 posteggi nel mercato di largo di Santa Silvia (Portuense), 7 in quello di via Fauglia (Magliana), 1 in quello di viale di Vigna Pia (Portuense), 11 nel mercato di via Campagnatico (Trullo) e 6 nel nuovo mercato riqualificato e di prossima riapertura di via Macaluso (Marconi), oltre ai 7 “posteggi isolati fuori mercato da esercitarsi nei chioschi” ubicati a via della Casetta Mattei (5) e a piazza Gaetano Mosca (2). Si va dai settori alimentari ai laboratori, alla vendita di prodotti bio in tutti i mercati. Per le domande, da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XI (via C.Montalcini n. 1) o via PEC (protocollo.municipioroma11@pec.comune.roma.it), c’è tempo fino alle ore 12 del 14 ottobre 2022.

“In campagna elettorale avevamo preso l’impegno di rilanciare i nostri mercati migliorandone l’offerta, la pubblicazione degli avvisi pubblici va in questa direzione. Tra i criteri previsti dal Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, abbiamo scelto di riconoscere un punteggio più alto alle domande presentate da giovani imprenditori (fino a 35 anni), da produttori a km 0, da chi sceglie l’uso di veicoli a basso impatto ambientale, da chi si impegna a ridurre gli imballaggi, da chi propone prodotti innovativi, sia artigianali che tecnologici – dichiara il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi -. I mercati di prossimità sono un bene diffuso della nostra città di cui molti hanno riscoperto il valore durante la pandemia e per i giovani imprenditori possono rappresentare una grande risorsa. Gli avvisi pubblici hanno l’obiettivo di rigenerare i mercati di quartiere con nuove energie e prodotti oggi meno diffusi, che possano attirare nuovi utenti e favorire l’economia cittadina. E’ un tassello importante per il disegno più ampio che guarda al futuro e rimette al centro i mercati di Roma, valorizzandone le potenzialità”, conclude Lanzi.

