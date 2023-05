Municipio IX, De Santis – Canale (LcR):”Inspiegabile inerzia Giunta Di Salvo su apertura del collegamento tra via Giovanni Kobler e Via dei Bersaglieri”

“L’indolenza del sindaco Gualtieri e della presidente Di Salvo sul fronte viabilità nella Cecchignola comincia a farsi preoccupante.

Ad aggravare le loro responsabilità il fatto che sia l’Amministrazione capitolina che quella municipale continuino a fare orecchie da mercanti dinanzi alle numerose proposte avanzate dall’Autorità Militare proprio per risolvere le varie criticità che caratterizzano questo quadrante.

Ci chiediamo, ad esempio, cosa aspetti la Giunta Di Salvo ad aprire il collegamento tra via Giovanni Kobler e Via dei Bersaglieri – che consentirebbe l’immediato raggiungimento del Capolinea della metro B Laurentina e alleggerirebbe l’arteria dell’Ardeatina-via della Cecchignola – e a riprogettare e rimodulare, mediante l’utilizzo dei fondi giubilari, la doppia rotonda del ex Dazio che, a partire dal 2015, ha creato un tappo all’incrocio tra l’Ardeatina e via della Cecchignola, e per la quale sono stati presentati dalle associazioni cittadine del quadrante vari progetti e firme.

I cittadini sono stanchi di questo immobilismo e chiedono, con sempre maggior vigore, una maggiore sicurezza stradale e una connettività integrata tra ciclabili, mezzi pubblici di superficie e la vicina stazione della Metro B Laurentina, ad oggi carente”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e la capogruppo della LcR in Municipio IX Carla Canale.