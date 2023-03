Municipio III, Quattromani-Battisti (M5s): “Si inaugurano targhe ma non si aiutano i cittadini”

“Ieri, 16 marzo, nel Municipio III è stata inaugurata una targa in memoria delle vittime degli anni di piombo. Mentre quasi tutte le forze politiche presenti in Consiglio municipale si sono affannate a fare post, comunicati stampa, video, noi siamo rimasti in silenzio.

Questo perché, in un momento in cui tutti vogliono essere protagonisti, noi pensiamo che sia proprio il silenzio il miglior modo di onorare le vittime di quegli anni bui. Il MoVimento 5 Stelle è stato, è, e sarà sempre pronto a commemorare le vittime dell’ideologia politica, auspicando che i momenti di confronto e di dibattito siano sempre non violenti ed esprimano una sintesi che possa arricchire la vita dei cittadini.

Tuttavia, come avranno notato i più attenti, questa targa è stata spostata di fretta e furia: lo stesso giorno dell’inaugurazione, infatti, era posizionata in una zona della piazza differente da quella dov’è ora. Il motivo? Vicino al luogo inizialmente scelto c’è un noto accampamento abusivo. Nessuna delle altre forze politiche, così attive nella preparazione di questa commemorazione, ha pensato di spendersi per trovare una soluzione all’emergenza abitativa di chi è accampato sulla piazza in un evidente stato di sofferenza e disagio. Eppure noi sin da inizio mandato abbiamo sempre segnalato la formazione di questi insediamenti; con l’intento di migliorare la vita delle persone, non certo per facilitare le inaugurazioni.

Ma questa è la Roma di Gualtieri. Il Cerimoniale chiede di spostare la location per fare quattro foto con la piazza rifatta e con la targa in bella mostra (senza poi presentarsi all’evento) mentre il presidente Marchionne arriva dopo un’ora di attesa dei partecipanti. A pochi metri di distanza, sotto il ‘tappeto’, c’è la sconfitta dei servizi sociali e della società, con gente che vive come può.

Nel giorno del ricordo del rapimento del Presidente Moro, forse in maniera forte, ma in rispettoso silenzio, ci siamo chiesti se questa targa sarebbe stata di suo gradimento, o se invece avrebbe preferito aiutare quelle persone.

Questo il nostro pensiero, non polemico, per far capire ancora una volta quanto il perseguimento ostinato delle diverse ideologie abbia rovinato la nostra realtà quotidiana. Sarebbe necessario, oggi più che mai, superarle per dedicarci davvero al miglioramento della vita dei cittadini”.

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.