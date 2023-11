Multe ‘pazze’ per tassa soggiorno a Roma, Campidoglio apre a un confronto

(Adnkronos) – ''Sono in corso interlocuzioni'' tra Comune di Roma e i rappresentanti delle categorie, dai B&b ai grandi alberghi, per ''trovare una soluzione'' sul caso delle cartelle riguardanti le multe per la tassa di soggiorno non pagata e ''avviare le procedure per rettificare eventuali dati sbagliati''. Dopo l'alzata di scudi dei titolari delle strutture ricettive sulle sanzioni per gli anni 2021-22, in troppi casi "frutto di dati sbagliati" e nate da controlli incrociati che a loro dire non tengono conto delle dovute esenzioni, il Comune corre ai ripari e apre ad un confronto. Se l'assessore al Bilancio Silvia Scozzese per il momento preferisce non commentare, fonti del Campidoglio fanno infatti sapere che ''sono in corso incontri con i rispettivi fiscalisti e commercialisti delle varie categorie per verificare possibili incongruenze'', così che ''chi ha agito in maniera corretta possa dimostrarlo''. I controlli sul regolare versamento della tassa di soggiorno che sono oggi all'origine della controversia, fanno però notare dal Palazzo Senatorio, "finora non erano mai stati fatti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

