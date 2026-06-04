Mozzarella dop va in metro a Parigi per il ‘Salon du fromage’

(Adnkronos) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop rafforza le attività di promozione in Francia, che rappresenta il primo mercato per l’export della Bufala Dop. Dal 7 al 9 giugno il Consorzio, in collaborazione con l’agenzia ICE, sarà protagonista al ‘Salon du fromage et des produits laitiers’ (Hall 7.1, stand E010), che si svolge nel centro espositivo ‘Paris expo Porte de Versailles’ e rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi, dedicati al mondo lattiero-caseario e punto di riferimento per produttori, distributori, buyer e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Nell’ambito della rassegna, lunedì 8 giugno, alle ore 13.15, è in programma la tavola rotonda dal titolo: ‘Les fromages italiens: entre cuisine, traditions et transmission’. L’incontro sarà un focus sui gesti e sul saper fare della tradizione casearia italiana e per l’occasione si terrà una degustazione guidata di mozzarella di bufala campana Dop per un pubblico selezionato di stakeholder.

Nel 2025 le esportazioni di mozzarella di bufala campana Dop hanno raggiunto il 36% e da sola la Francia ne ha assorbito il 33,6%, ovvero una mozzarella Dop su tre, che ha oltrepassato i confini dell’Italia, è finita sulle tavole dei francesi, che così si confermano i primi mozzarella-lovers. “La nostra presenza ancora una volta a Parigi conferma l’impegno nella valorizzazione della Mozzarella di bufala campana dop sui mercati esteri e in particolare nella promozione di questa eccellenza del Made in Italy agroalimentare in un Paese che vanta una grande tradizione casearia e mostra di apprezzare sempre di più la qualità del nostro prodotto”, commenta il presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, Domenico Raimondo.

La partecipazione al ‘Salon du fromage’ è affiancata da una campagna di comunicazione nel metrò parigino e una campagna di affissioni lungo le strade che portano al mercato di Rungis, il più grande mercato al mondo di prodotti freschi all’ingrosso. L’obiettivo è comunicare il territorio di origine della Bufala Dop, attraverso una rete di trasporti che copre tutte le principali aree urbane francesi, puntando su un target di pubblico giovane, urbano, composto da pendolari quotidiani. Inoltre, il nuovo spot realizzato dal Consorzio di tutela con protagonista l’attrice napoletana Serena Autieri, sarà trasmesso anche in Francia, attraverso una pianificazione che punta sulle connected tv. La campagna è stata realizzata con il contributo della Regione Campania, Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. E in autunno il Consorzio è pronto a tornare in Francia, in occasione del Sial, una delle più importanti fiere mondiali di settore, in programma a Parigi dal 17 al 21 ottobre.

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