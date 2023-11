MotoGp Qatar, Di Giannantonio vince e Bagnaia secondo: ipoteca su Mondiale

(Adnkronos) – Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini vince il Gp del Qatar 2023 centrando il suo primo successo in MotoGp. Di Giannantonio si assicura la vittoria superando a quattro giri dalla fine il campione del mondo Pecco Bagnaia, che si piazza secondo con la sua Ducati ufficiale. Terzo posto per Luca Marini su Ducati Vr46. Gran premio disastroso per il diretto rivale in classifica generale di Bagnaia, Jorge Martin, che probabilmente per la scelta di gomme troppo dure accenna a scivolare in partenza dalla quinta posizione e chiude il suo Gp con un deludente decimo posto. Bagnaia vola a +21 punti in classifica generale quando manca solo il Gp di Valencia per chiudere la stagione —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

