Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter

(Adnkronos) – Calcio in lutto: è morto oggi, mercoledì 6 maggio, Evaristo Beccalossi. Leggenda dell’Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e 2 Coppe Italia (1981-1982). Il decesso è avvenuto in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato, nella notte tra martedì e mercoledì.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)