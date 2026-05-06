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Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Calcio in lutto: è morto oggi, mercoledì 6 maggio, Evaristo Beccalossi. Leggenda dell’Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e 2 Coppe Italia (1981-1982). Il decesso è avvenuto in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato, nella notte tra martedì e mercoledì. 

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