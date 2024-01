Morta a 69 anni Cindy Morgan, star del film Disney ‘Tron’

(Adnkronos) – E' morta Cindy Morgan. L'attrice, nota soprattutto per i suoi ruoli nei film 'Palla da golf' e 'Tron', è deceduta per cause naturali nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida: aveva 69 anni. Il decesso è avvenuto il 30 dicembre ed è stato confermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach alle riviste "The Hollywood Reporter" e "Variety". Morgan aveva raggiunto la notorietà per la sua interpretazione della bionda Lacey nella commedia sportiva del 1980 "Palla da golf" di Harold Ramis, con Bill Murray, Chevy Chase e Rodney Dangerfield. Dopo aver partecipato a serie tv come "Love Boat", "Vegas" e "Chips", Morgan ha recitato nel film Disney "Tron" (1982) di Steven Lisberger nel ruolo della programmatrice di computer Lora Baines e di Yori, il suo alter-ego nel mondo generato dal computer della pellicola di fantascienza. È tornata nel mondo di "Tron" come voce di Ma3a nel videogioco "Tron 2.0" uscito nel 2003. Morgan ha recitato in numerose serie tv tra gli anni '80 e '90, tra le quali "L'uomo di Singapore", "Poliziotti alle Hawaii", "Professione pericolo", "Disneyland", "Hunter", "Il giustiziere della strada" e "Matlock". Morgan ha avuto anche ruoli ricorrenti nella soap opera "Falcon Crest", andata in onda dal 1981 al 1990: ha interpretato Gabrielle Short e Lori Chapman. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

