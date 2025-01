La Promessa, tutto si complica per Manuel e Jana, situazione più difficile del previsto

Qualche anticipazione dalla Spagna per La Promessa: Manuel e Jana in crisi, tutto si complica.

La coppia protagonista della soap spagnola costretta ad affrontare ogni tipo di ostacolo che si frapponga alla bellissima storia d’amore. Un Marchese e una domestica non possono stare insieme, almeno secondo i dettami della gerarchia sociale dell’epoca. Tuttavia il loro sentimento è più forte.

Entrambi hanno superato momenti molto difficili, soprattutto la gelosia, inizialmente, dopodiché la scomparsa prematura di Jimena, l’ex moglie di Manuel. Questa terribile tragedia li ha sconvolti, arrecando non pochi sensi di colpa e portandoli, dunque, verso una temporanea separazione.

Ritrovatisi, devono ancora risolvere diversi problemi, prima di raggiungere la felicità che li attende. Infatti, dagli spoiler, emerge una visione d’insieme abbastanza complessa, in particolare la situazione si complica più di quanto previsto. Non c’è pace per i due piccioncini e il cammino si rivela, tuttora, faticoso.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel e Jana si lasciano? Il nemico è dietro l’angolo

Negli episodi precedenti, l’arrivo di Blanca alla tenuta avrebbe risollevato l’umore del giovane Marchese, soprattutto dopo la morte di Jimena. Intanto aleggia preoccupazione per Virtudes e il suo stato di salute, specialmente mamma Simona. Catalina allontanata dagli affari cedendo (forzatamente) il posto a Lorenzo.

Ebbene, cosa accadrà prossimamente? Manuel si confida con i suoi genitori ammettendo di provare amore sincero per Jana. Ma Cruz e Alonso non hanno mai approvato questa relazione perciò ostacoleranno il matrimonio in qualunque modo, costi quel che costi. Un piano diabolico affinché si dissolva la loro unione.

La madre tenderà una trappola alla povera (futura) sposina, dopo averle concesso di provare a risiedere nell’ala più nobile della tenuta. Obiettivo? Rendersi conto che quel tipo di vita non le apparterrà mai. Tuttavia tali subdole intenzioni si riveleranno un totale fallimento: Manuel e Jana si amano alla follia.

Se impossibile ostacolarli, allora vietare a chiunque di partecipare alle nozze: difatti nessuno potrà prendervi parte eccetto Pia, Romulo, Teresa e Maria. Intanto anche Petra fornirà il proprio contributo al sabotaggio di questo matrimonio impedendo a Padre Samuel di recarsi in Chiesa e presenziare.

A tal riguardo lo rinchiuderà in una stanza, insieme a Maria, ma riuscirà a forzare la serratura potendo così fuggire e celebrare la cerimonia. Ogni tentativo trasformato in un clamoroso insuccesso. Manuel e Jana si sposeranno sebbene, prima, Cruz debba ricordarle quanto segue: per lei resterà sempre una ‘serva’.

Dunque da non perdere le prossime puntate che si confermano alquanto tortuose per i due protagonisti: tutti i giorni, ore 19.30, Rete 4.