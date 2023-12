Morgan risponde a Fedez: “Io leccapiedi di Meloni? Hai toccato il fondo”

(Adnkronos) – "Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po' di verve". Ironizza così Morgan, che nella sua chat commenta l'attacco di Fedez al suo indirizzo ieri sera durante la puntata di 'X Factor'. Il rapper ha definito l'ex giudice "un leccapiedi" che si è inginocchiato davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario Vittorio Sgarbi. "Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky?. Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!", aggiunge sarcastico Morgan. E sulla "battuta" al vetriolo di Fedez, con cui il rapper lo ha accusato neanche velatamente di 'piaggeria' nei confronti del governo, Morgan spiazza: "Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni – scandisce – Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo", dice caustico. Per aggiungere poi, più seriamente: "Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare". "Le divergenze tra gli esseri umani non sono una cosa bella, non sono uno spettacolo d'arte, non si impara niente – sottolinea l'ex Bluvertigo – Io ho pensieri diversi nella mia testa, idee, visioni di musica e storie da raccontare, e penso anche che se c'è una cosa che ogni artista ha il dovere morale di promuovere è la bellezza, e la bellezza non è semplicemente una forma esteticamente sublime, ma è espressione e compimento dell'anima umana in stato di grazia. I valori che un artista non dimentica mai sono l'armonia, il dialogo, la comunicazione, l'espressione, la comprensione. Il perdono. L'odio non è cosa da artisti". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

