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Mondiali, iniziano gli ottavi: tabellone, calendario e dove vedere tutte le partite

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Archiviati i sedicesimi di finale dei Mondiali, iniziano gli ottavi della Coppa del Mondo oggi, sabato 4 luglio. Ad aprire le danze sarà Canada-Marocco, in programma alle ore 19, mentre in serata la Francia è attesa dalla sfida contro il sorprendente Paraguay. Tra i big match di questa fase, attenzione a Brasile-Norvegia e, soprattutto, al derby iberico Portogallo-Spagna. Ecco il calendario delle partite e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma completo degli ottavi di finale dei Mondiali e il calendario delle partite:  

SABATO 4 LUGLIO
 

19:00 – Canada-Marocco Dazn 

23:00 – Paraguay-Francia Dazn e Rai 

DOMENICA 5 LUGLIO
 

22:00 – Brasile-Norvegia Dazn e Rai 

LUNEDÌ 6 LUGLIO
 

2:00 – Messico-Inghilterra Dazn 

21:00 – Portogallo-Spagna Dazn e Rai 

MARTEDÌ 7 LUGLIO
 

2:00 – Usa-Belgio Dazn 

18:00 – Argentina-Egitto Dazn e Rai 

22:00 – Svizzera-Colombia Dazn 

Gli ottavi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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