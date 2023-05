Mondiale Softball: Ufficiale il calendario della Fase a Gironi

Si avvicina la Fase a Gironi della Coppa del Mondo di softball e la World Baseball Softball Confederation ha ufficializzato i calendari dei tre gruppi di qualificazione. Dal 11 al 26 luglio si giocheranno 57 partite per la Fase a Gironi che decreteranno le nazionali che accederanno alla Fase Finale della Coppa del Mondo di softball, in programma nel 2024 in Italia.

Il format della fase a gironi prevede un girone all’italiana da cui avanzeranno le 4 migliori classificate. Le prime due del girone all’italiana si sfidano per un posto alla fase finale del Mondiale, mentre l’altro biglietto sarà assegnato alla vincente della partita tra la perdente del confronto tra prima e seconda classificata del girone e la vincente del match tra la terza e la quarta del girone.

L’Italia, inserita nel girone C, scenderà in campo a Buttrio (UD) e Castions di Strada (UD) dal 22 al 26 luglio. Il debutto è previsto col Venezuela il 22 luglio alle ore 20 a Castions di Strada. Nei tre giorni successivi seguono i confronti con Nuova Zelanda (il 23 luglio alle 11 a Buttrio), Canada (23 luglio alle 20 a Buttrio), Filippine (24 luglio alle 20 a Buttrio) e Giappone (25 luglio alle 20 a Castions di Strada). A seconda del piazzamento le azzurre giocheranno nel giorno del playoff del 26 luglio.

Gli altri due gruppi si giocheranno nei giorni precedenti. Il girone A aprirà le danze del Mondiale di softball con la sfida tra Australia e Gran Bretagna a Balbriggan, nella contea di Dublino (Irlanda), martedì 11 luglio. A seguire gli Stati Uniti sfideranno Cina Taipei e infine le padrone di casa inaugureranno la loro avventura contro il Botswana. In Irlanda si giocherà fino al 15 luglio.

Dal 18 al 22 luglio si giocherà invece il gruppo B a Valencia (Spagna). Nella località iberica, le contendenti per i due posti alla Fase Finale sono: Portorico, Regno dei Paesi Bassi, Cuba, Cina, Sudafrica e la nazione ospitante.

La Coppa del Mondo di softball si terrà per la prima volta con il nuovo format a due fasi, distribuite in due anni. Le date della Fase Finale in Italia nel 2024 saranno annunciate successivamente.

Il formato della Fase Finale:

• 8 squadre prendono parte alla Fase Finale, le due qualificate da ogni gruppo più 2 wild card**

• Ogni squadra affronta tutte le avversarie una volta in un girone all’italiana

• Le prime due classificate si affrontano in una partita per il titolo di Campione del Mondo, mentre la terza e la quarta si affrontano per la medaglia di bronzo

**Criteri per l’assegnazione delle due wild card per la Fase Finale (in ordine):

• Criterio 1: un posto è assicurato per la nazione organizzatrice della Fase Finale

• Criterio 2: la/le miglior squadra piazzata terza nella Fase a Gruppi, ordinata in base al miglior piazzamento raggiunto nella precedente edizione della Coppa del Mondo

• Criterio 3: la/le miglior squadra piazzata terza nella Fase a Gruppi, ordinata in base alla più alta posizione nel ranking WBSC alla fine del precedente anno solare.