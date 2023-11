‘Missione Spagna’, DR e Dazn insieme alla scoperta della Liga

(Adnkronos) – Anche per la nuova stagione calcistica, tornano su Dazn le esclusive “missioni” alla scoperta delle città de LaLiga con 'Missione Spagna'. Sono tre le città spagnole protagoniste: Siviglia, Bilbao e Madrid in occasione del Clàsico per un progetto realizzato in collaborazione con il gruppo DR mentre tutti i contenuti sono powered by Evo. Il brand della galassia DR Automobiles Groupe accompagna infatti la piattaforma in tutti gli spostamenti fatti nelle città protagoniste. Peraltro Evo è presente anche in Spagna, oltre che in Italia, con un’ampia gamma di SUV e pick-up, tutti full optional di serie e con un elevato rapporto qualità/prezzo. Il format è parte integrante di una partnership annuale, tra DAZN e il gruppo fondato da Massimo Di Risio, collaborazione che si amplia anche alla pianificazione media che coprirà il campionato 23/24 della Serie A TIM e delle competizioni di calcio internazionale disponibili sulla piattaforma. Quelli di 'Missione Spagna' sono contenuti video brandizzati che possiedono uno storytelling coinvolgente e che trasportano i tifosi oltre i 90 minuti di gioco delle partite. Grazie all’approccio multi-canale, i contenuti hanno l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato: oltre a Missione Spagna, vlog in cui Diletta Leotta racconta la magia delle città spagnole, partendo dai derby calcistici più cult, andando a scoprire luoghi-simbolo, la storia del club e le voci dei tifosi, anche le interviste alle Legend che si inseriranno nel format Linea Diletta, e uno speciale format di contenuti social, una propria e vera guida dedicata ai luoghi calcistici sacri della città. Si parte domani 24 novembre, in esclusiva su DAZN, con il primo contenuto della nuova stagione dedicato a Siviglia: siamo nella settimana del derby tra le due squadre rivali della città, uno degli incontri più caldi e accesi del mondo, quello tra Siviglia FC e Real Betis. I tifosi scopriranno tutto sulle due anime della città, quella sevillista più nobile e antica, e quella betica più popolare e legata alla cultura gitana e del Flamenco. E' un viaggio che porta i tifosi dentro le atmosfere e i sapori della Spagna e che racconta tutto quello che c’è da sapere sulla rivalità calcistica della città, anche grazie alle testimonianze di grandi campioni come Ivan Rakitic. A seguire, in app, Linea Diletta dedicata alle Legend del calcio, con l’intervista esclusiva all’ex calciatore Joaquin, uomo-simbolo indiscusso del Betis. Infine, sui canali social di DAZN anche la “Guida calcistica della città di Siviglia”, che porta gli spettatori in tutti i luoghi iconici legati al tifo delle due squadre della città, gli arcirivali Sevilla FC e Real Betis. Tutti gli episodi di Missione Spagna verranno distribuiti e amplificati anche in Spagna, su Dazn. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

