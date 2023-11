MINI John Cooper Works: debutta il nuovo logo

(Adnkronos) – Il nuovo logo MINI John Cooper Works ha debuttato in occasione del finale di stagione 2023 del Rundstrecken-Challenge Nurburgring, gara di 3 ore del Schwedenkreuz. Si tratta di uno degli eventi motoristici più attesi ed emozionati in Germania, per l’occasione il Team Bulldog Racing ha presentato il nuovo logo MINI John Cooper Works.

Un design dinamico che riflette le prestazioni della JCW, il nuovo logo sostituirà quello precedente e sarà presenta sulla nuova famiglia MINI presentata lo scorso settembre. La compatta inglese ancora una volta ha dimostrato in pista tutta la sua velocità, piazzandosi al 53° posto su 158 vetture partire dopo soli 13 giri percorsi. Ha gareggiato nella categoria vetture di serie con cilindrata da 1.600 a 2.000 cc sovralimentate, la MINI JCW del Team Bulldog Racing si è classificata al 13° posto su 23 vetture partire.

"Il nuovo logo John Cooper Works è l'espressione dello sconfinato entusiasmo e dell'orgoglio che proviamo per John Cooper Works. John Cooper Works e il motorsport hanno un ruolo centrale nel DNA di MINI. Continueranno a guidare il nostro spirito innovativo e la nostra creatività anche in futuro", ha dichiarato Stefanie Wurst, MINI Brand Director.

Il design accattivante del nuovo logo riflette il DNA racing dei modelli MINI, nonostante una gara caratterizzata dalla pioggia battente la JCW è stata velocissima in gara, forte di un assetto indovinato e di un motore dalla cavalleria abbondante. Sono stati i piloti Sebastian Sauerbrei (GER) e Friedhelm Thelen (GER) autori, al volante della MINI John Cooper Works Edition, dell’ottima performance al Nurburgring. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

