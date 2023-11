Minacce a Ronzulli, busta con proiettile

(Adnkronos) – Una busta con proiettile indirizzata alla capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli è stata intercettata dalle forze dell’ordine. Solidarietà alla senatrice dal mondo politico. "Alla senatrice e amica Licia Ronzulli desidero rivolgere la mia sincera e affettuosa vicinanza per le minacce ricevute. Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce su questa grave intimidazione", afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Chi spera di condizionare le idee e le battaglie politiche con proiettili o minacce, è un illuso ed un vigliacco – dichiara il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè – Illuso perché, conoscendo la presidente Ronzulli, so bene quanto atti intimidatori come questo non faranno che spronarla a lavorare con ancora più energia e grinta, che non le mancano di certo, in difesa degli ideali di Forza Italia, sui quali si fonda la sua passione politica. Vigliacco perché il confronto deve avvenire sul piano delle idee e non facendosi scudo dell’anonimato. All’amica Licia va la mia più affettuosa solidarietà”. “Solidarietà all’amica Licia Ronzulli: le minacce non spaventano né lei né il governo. Avanti tutta, col sorriso, e con gratitudine per lo straordinario lavoro delle Forze dell’Ordine”, dice il vicepremier Matteo Salvini. “Esprimo solidarietà a nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato alla senatrice e amica Licia Ronzulli per le vili minacce subite – dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – La busta con un proiettile indirizzata alla capogruppo di Forza Italia, e intercettata dalle Forze dell'Ordine, ci ricorda un clima di odio politico e di tensione che purtroppo il nostro Paese ha conosciuto qualche decennio fa. Va ribadita con forza, da parte di tutti, che non c’è e non ci sarà mai spazio per violenze e intimidazioni”. “Solidarietà da parte di tutta Italia Viva alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute – afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva – La violenza e le intimidazioni non possono avere nessuno spazio nel dibattito politico e siamo certi che la collega non si farà condizionare. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza su questo preoccupante episodio”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

