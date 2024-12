Milly Carlucci, annuncio a sorpresa della Rai: il programma top di Rai Uno torna già in primavera 2025

Milly Carlucci chiude con successo Ballando e arriva l’annuncio a sorpresa della Rai: torna già in primavera 2025

Con questo ritorno annunciato per la primavera 2025, si rinnova l’appuntamento con uno degli spettacoli più amati dagli italiani; un evento televisivo capace ogni volta d’incantare milioni spettatori grazie al misterioso fascino delle voci nascoste sotto incredibili costumi.

La televisione italiana si appresta a vivere un altro momento di grande entusiasmo e attesa. Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, che ha visto trionfare Bianca Guaccero in una finale mozzafiato contro Federica Pellegrini, Milly Carlucci è pronta a tornare sul piccolo schermo con un format che ha già conquistato il cuore di milioni di spettatori: “Il cantante mascherato”. La notizia, diffusa dal portale televisivo Bubinoblog.it, ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan dello show e non solo.

Milly torna dopo Ballando

Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, la nuova edizione del talent show vip dovrebbe andare in onda nella tarda primavera del 2025, precisamente nel periodo maggio-giugno. Questo significa che gli appassionati del programma non dovranno attendere molto per vedere nuovamente i loro vip preferiti cimentarsi in esibizioni canore sotto le sembianze di personaggi mascherati. Una formula vincente che ha permesso allo show di diventare un punto fermo nel palinsesto dell’ammiraglia Rai.

La decisione di puntare nuovamente su “Il cantante mascherato” arriva dopo mesi in cui Milly Carlucci aveva espresso il desiderio di presentare una quinta edizione dello show. Le sue dichiarazioni rilasciate nelle varie interviste hanno sempre lasciato trasparire la volontà della conduttrice e della produzione di continuare su questa strada, confermando così l’affetto e l’apprezzamento nei confronti del format sia da parte sua che del pubblico.

Inoltre, secondo quanto riportato sempre da Bubinoblog.it, la scelta sarebbe stata dettata anche dalla mancanza di altri format convincenti da proporre nei prossimi mesi. Un segnale chiaro dell’intenzione della Rai e della stessa Carlucci di investire su programmi già consolidati e amati dal pubblico italiano.

Da sottolineare è anche la decisione presa dalla produzione e dalla conduttrice stessa riguardo alla possibilità di realizzare spin-off legati al successo indiscusso dell’altro suo cavallo di battaglia televisivo: “Ballando con le stelle”. Nonostante le numerose proposte ricevute per capitalizzare ulteriormente il successo dello show attraverso varianti come tornei dei campioni o special dedicati ai figli piccoli dei vip partecipanti alle precedenti edizioni, questa ipotesi è stata categoricamente esclusa. Una scelta che dimostra la volontà di preservare l’integrità e l’autenticità del format originale senza diluirne l’essenza attraverso derivazioni potenzialmente meno impattanti.