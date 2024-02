Milano, vapori chimici nell’aria in zona Gratosoglio: “Non uscite di casa”

(Adnkronos) – "Non uscite di casa". E' quanto hanno chiesto i vigili del fuoco di Milano a livello precauzionale ai residenti della zona di Gratosoglio, dove in una ex tintoria c'è stato lo sversamento di alcuni fusti con ammoniaca e acido muriatico, oltre ad acqua ossigenata. La diffusione dei vapori ha creato una nube rendendo l'aria nella zona particolarmente irrespirabile. I vigili del fuoco, presenti sul posto con cinque mezzi fra cui il nucleo Nbcr, stanno cercando di abbassare il livello di diffusione delle sostanze chimiche. Per questo motivo è stata attivata anche l'Arpa per valutare il livello di saturazione dell'aria. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

