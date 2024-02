Milano, trovato cadavere in laghetto artificiale

(Adnkronos) – Vigili del fuoco in azione in via Buccinasco 45, a Milano, impegnati nel recupero di un corpo nelle acque di un laghetto artificiale. Si tratterebbe di un uomo anche se l'identificazione è apparsa sin dai primi momenti molto difficile per l'avanzato stato di decomposizione in cui versava. L'allarme è stato lanciato dal gestore di questo laghetto dopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando di Milano e il nucleo soccorso acquatico che sta provvedendo al recupero, 118 e polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

