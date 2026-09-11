Milano, ‘Sette idee’: startup e politica in un’arena unica per il Festival de L’Espresso

(Adnkronos) – Manca una settimana alla seconda edizione di ‘Sette idee’, il Festival dell’Italia che innova, organizzato da L’Espresso, diretto da Emilio Carelli. Il 17 e il 18 settembre, allo STEP FuturAbility District di Milano, 98 startup selezionate da un comitato scientifico tra le 374 candidate si sfideranno in 7 pitch competition: 3 minuti per presentare il proprio progetto, altri due per rispondere alle domande di una giuria composta dai vertici delle maggiori aziende italiane. Le 14 imprese innovative con il punteggio più alto accederanno alla finale, in programma a dicembre, a Roma. Le startup si confrontano su 7 ambiti: educazione, formazione e welfare; turismo, enogastronomia e ospitalità; medicina e salute; mobilità, energia e infrastrutture; Intelligenza artificiale, industria e spazio; finanza e assicurazioni; editoria indipendente.

A intervenire nell’arena, per 11 ore al giorno, ci saranno circa 50 relatori istituzionali in un’alternanza tra pitch e confronti politici, a un anno dalle elezioni. Prevista la partecipazione dei ministri Adolfo Urso, Tommaso Foti, Paolo Zangrillo e Maria Elisabetta Alberti Casellati, dei viceministri Francesco Paolo Sisto ed Edoardo Rixi, dei sottosegretari Paola Frassinetti, Isabella Rauti, Alberto Barachini e Luigi Sbarra, della vicepresidente della Camera Anna Ascani. I territori sono rappresentati da Alessandra Todde, Eugenio Giani e Roberto Occhiuto; per Milano, il sindaco Giuseppe Sala, la vicesindaca Anna Scavuzzo e l’assessora Alessia Cappello. Da Bruxelles arrivano gli eurodeputati Brando Benifei, Pasquale Tridico, Pierfrancesco Maran e Nicola Zingaretti. In agenda anche il confronto tra Nicola Fratoianni e Maurizio Lupi, gli interventi di Benedetto Della Vedova, Fabrizio Benzoni, Carlo Calenda, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Barbara Floridia, Stefano Candiani. Nell’arena scendono anche i nuovi volti della politica: Bernard Dika, Simone Leoni, Paolo Romano e Matteo Hallissey. Presente, infine, l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema e Matteo Renzi, che chiude il Festival. Il Festival è a ingresso libero, con registrazione su Eventbrite, ed è trasmesso anche in diretta sui canali social e sul sito de L’Espresso. Q8 Italia è main partner di ‘Sette idee’, iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Comune di Milano e da Roma Capitale.

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