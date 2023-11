Milan-Fiorentina 1-0, gol di Theo Hernandez. Camarda record, debutto a 15 anni

(Adnkronos) –

Il Milan batte la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2023-2024 e si tiene il terzo posto solitario in classifica con 26 punti. I rossoneri si impongono con il gol firmato su rigore da Theo Hernandez al 47' del primo tempo. La gara va in archivio con l'esordio record di Francesco Camarda: nel Milan privo di Giroud e Okafor, nel finale ecco l'esordio del 15enne attaccante, il più giovane esordiente in Serie A. La formazione allenata da Pioli si fa viva al 23' con Pulisic, che cerca il jolly da fuori e trova la parata dell'attento Terracciano. In una sfida equilibrata, i viola si rendono pericolosi al 40'. Nico Gonzalez tenta la soluzione a giro, palla oltre la traversa. Al 44' Pobega decolla, colpo di testa a Terracciano salva. Al 47' il gol che spezza l'equilibrio. Parisi stende Theo Hernandez, rigore che l'esterno trasforma: 1-0 all'intervallo. La Fiorentina cerca di spingere in avvio di ripresa, ma fatica ad arrivare dalle parti di Maignan, che deve impegnarsi in un paio di uscite. I viola si rendono realmente pericolosi al 62' con il solito Nico Gonzalez: conclusione sporca, palla che scheggia il palo. All'83', il Milan getta nella mischia il baby Camarda: l'attaccante 15enne, nato il 10 marzo 2008, viene gettato nella mischia. L'ultimo brivido al 96'. Su azione da corner, Mandragora ha sul piede la palla dell'1-1: Maignan ci mette la faccia, nel vero senso della parola, e salva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

