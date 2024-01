Meteo weekend, prima freddo e poi pioggia: le previsioni per oggi e domani

(Adnkronos) –

Freddo con aria gelida oggi da Nord a Sud con temperature in calo. Pioggia domani, con il maltempo a chiudere il weekend all'insegna del peggioramento del meteo nella giornata di domenica 14 gennaio. Il fine settimana, da Milano a Roma, inizierà con il gelo portato dalle correnti provenienti da nord. Nel Settentrione d'Italia, lo zero potrebbe essere sfiorato o raggiunto anche durante il giorno tra Lombardia e Piemonte. Temperature ancora basse anche al Centro, soprattutto nelle zone interne, e effetti anche nel Meridione, dove in ogni caso il sole dovrebbe resistere senza troppi problemi. Il quadro cambia domani, domenica 14 gennaio, con il nuovo input dall'Atlantico: aria umida è destinata a portare precipitazioni. La pioggia lascerà il segno a partire dalle regioni tirreniche da Nord a Sud: il maltempo colpirà Liguria e Toscana, Lazio e Campania fino alla Calabria. Le previsioni lasciano intravedere un peggioramento soprattutto al Centro nella coda del weekend, con il bonus – si fa per dire – di temperature sempre rigide. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

