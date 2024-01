Meteo, 2024 comincia con pioggia e poi arrivano freddo e neve

(Adnkronos) –

Il 2024 comincia all'insegna del maltempo, con la pioggia che caratterizzerà il quadro meteo in Italia nei primi giorni del nuovo anno. Il maltempo, dopo i primi segnali tra il 2 e il 3 gennaio, tornerà a lasciare il segno da Milano a Roma, dal Nord al Centro, a partire da venerdì 5 gennaio. La pioggia, anche con temporali, gradualmente arriverà anche al Sud. In quota, ci si aspetta la neve sui rilievi alpini e anche sull'Appennino nell'Italia centrale. Come evidenzia ilmeteo.it, il primo weekend del 2024 sarà caratterizzato da un intenso maltempo che si accompagnerà anche ad un netto calo delle temperature: il freddo, mancato negli ultimi giorni del 2023, si farà sentire nell'avvio del nuovo anno all'insegna dell'inverno pieno. Sebbene sia presto per previsioni dettagliate relative ai giorni successivi, si può ipotizzare un'ulteriore svolta per l'8-9 gennaio, quando si annuncia l'arrivo di aria gelida di origine artica sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano. In quelle ore, l'Europa attende il Burian siberiano con la conseguente ondata di gelo che potrebbe portare neve in diverse zone della penisola, fin sulle regioni tirreniche e anche a quote basse. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

