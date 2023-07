Mercoledì 5 luglio torna a Roma la seconda edizione de “Il Goal della Vita”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I e l’Università di Roma La Sapienza e patrocinata dall’IDI IRCSS Istituto Dermopatico dell’Immacolata e dal Comune di Roma. L’iniziativa ha quest’anno come slogan “Nessuno deve morire per una emorragia non controllata”.

Obiettivo dell’iniziativa è quella di promuovere la campagna “Stop The Bleed” (Ferma l’emorragia), per sensibilizzare e formare gli operatori della sicurezza e i cittadini, in modo che chiunque si trovi ad assistere a un evento traumatico possa intervenire, con semplici mosse, per controllare l’emorragia e aiutare la vittima in attesa dei soccorsi. Appuntamento alle ore 9 nell’Aula Magna della prima clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma (Via del Policlinico, 155). Sono attesi, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, il Questore di Roma, Carmine Belfiore, la Magnifica Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”, Antonella Polimeni, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, il direttore centrale di sanità della Polizia di Stato, Fabrizio Ciprani, il vice capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Roberto Proietti, il direttore centrale per gli affari generali e politiche del personale della Polizia di Stato, Armando Forgione, il consigliere comunale di Roma con delega alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone, il presidente di Mida Academy, Antonella Minieri, il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, il preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università di Roma La Sapienza, Domenico Alvaro, il preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma La Sapienza, Carlo della Rocca, il presidente di sezione del Tribunale di Roma, Silvio Cinque, il dirigente del fondo assistenza della Polizia di Stato, Serafina Fascina, il consigliere dell’Ordine dei medici di Roma, Nicola Illuzzi, i medici Prof. Andrea Botticelli, Dott.ssa Maria Ludovica Costanzo, Prof.ssa Maria Ida Amabile, Prof. Antonio Oliva e Prof.ssa Elena Pacella. Moderano Maria D’Amico, Portavoce del Direttore Generale Policlinico Umberto I e Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore per la Commissione Scambi Culturali Scientifici Internazionali OMCeO Roma. Interverrà il direttore artistico Mario Ciaccio. Un ringraziamento va al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Dopo i saluti istituzionali, alle 10.30 avrà inizio il corso “Stop The Bleed” dedicato al personale della Polizia di Stato, agli avvocati di Roma e ai cittadini e coordinato dal Prof. Andrea Mingoli. La presentazione sarà fatta dalla presidente di Mida Academy, Antonella Minieri e dal presidente dell’Associazione Iuris – Vittime del Dovere, Antonio Patitucci. Il corso sarà tenuto dai medici del Policlinico Umberto I e della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e Trauma (SICUT). Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.

A seguire, dalle ore 15.30, presso il Centro di Tor di Quinto della Polizia di Stato, si terrà il torneo amichevole di calcio “Salviamo una vita”, tra le rappresentative dei Magistrati, degli Avvocati, dei Medici del Policlinico Umberto I e della Polizia di Stato. La giornata sarà dedicata anche al Piano “Marco Valerio” della Polizia di Stato e all’Associazione AISA Lazio per raccogliere fondi in favore dei bambini. Madrina dell’evento Maria Visco Consiglio Marigliano. Le squadre saranno capitanate da Silvio Cinque (magistrati), Andrea Celletti (avvocati), Alberto De Maldé (chef), Alessio Cirillo e Alessandro De Luca (medici). Contestualmente al torneo, il pubblico potrà partecipare al centro di ascolto “Insieme con te” che vedrà la presenza di medici del Policlinico Umberto I, che si metteranno a disposizione dei cittadini, al fine di fornire consulti gratuiti in ambito senologico, oculistico, pediatrico, dermatologico e analisi del capello. La giornata si concluderà con l’esibizione del violinista Andrea Casta.

Antonio Ranalli, Fiduciario CONI XIII Municipio Roma