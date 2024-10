Meloni “Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani”

BRUXELLES (ITALPRESS) - “La presidenza Orban non rappresenta i valori fondanti del Consiglio Ue, che lui presiede a nome del Paese che guida i lavori del Consiglio Ue”. Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, “Orban non rappresenta i valori democratici, sta annientando i diritti umani e civili all’interno del proprio […]

BRUXELLES (ITALPRESS) - “Sono i trattati a stabilire come funziona la rotazione della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, non la sinistra”. Così Paolo Borchia, eurodeputato della Lega, sulle critiche mosse da diversi eurodeputati in merito alla presidenza ungherese del Consiglio Ue. “Credo che il modello ungherese andrebbe conosciuto meglio. Mi sembra che ci sia la […]

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'Unione europea è stata il grande assente in questo ultimo anno". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi in occasione del primo anniversario dall'attacco di Hamas al popolo israeliano, momento che ha sancito l'inizio del conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. L'Unione europea, secondo Ceccardi, "non ha avuto un ruolo predominante […]