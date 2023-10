Meleo, Quattromani, Battisti (M5S): “Si faccia chiarezza su Assessore Blasi per il ruolo istituzionale che ricopre”

“Riguardo alle recenti dichiarazioni dell’assessore Blasi, riteniamo sia doveroso fare chiarezza. L’Assessore, nella Commissione Trasparenza municipale di ieri, ha dichiarato di aver occupato un immobile INPS anni fa e di essere in attesa della sanatoria, richiesta da tempo. Oggi leggiamo invece su un quotidiano una sua intervista, in cui dichiara il contrario ossia di aver già ottenuto la sanatoria per quella occupazione. Dichiarazioni contrastanti e comunque senz’altro inopportune stante l’importante ruolo rivestito da Blasi nelle istituzioni del III Municipio.

Consapevoli di quanto il tema dell’abitare e della casa sia delicato e richieda risposte che non si possono esaurire nel breve periodo, e nel rispetto di chi si trova ancora in una condizione di attesa di un alloggio, chiediamo con forza che sia fatta chiarezza su questa vicenda. Vicenda che, ci teniamo a precisarlo, non riguarda il vissuto personale di Blasi, sul quale non vogliamo entrare, ma il ruolo pubblico che egli oggi occupa in qualità di Assessore ossia di rappresentante di tutti i cittadini e dell’intera comunità del III Municipio.

Attendiamo che sia fatta chiarezza e che, a valle di ciò, il Presidente Marchionne ci dica come intende gestire questa situazione, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza che i cittadini si aspettano dalle istituzioni.”

Così in una nota Linda Meleo Capogruppo M5S in Campidoglio e i consiglieri M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti