Meghan Markle diventa chef: spunta la data d’uscita del nuovo attesissimo programma di cucina

Meghan Markle diventa chef nel suo nuovo programma di cucina attesissimo. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Meghan Markle sta per lanciare il suo nuovo programma di cucina e naturalemente c’è grande attesa per il suo debutto in uno show tv. Un nuovo progetto interessante in cui vedremo una Meghan molto diversa da quella a cui siamo abituati. Si tratta per Meghan di una nuova occasione per mostrare le sue doti imprenditoriali – e la sua indubbia fotogenia – dopo quello che molti definiscono un flop del suo progetto American Riviera Orchard.

Il progetto era stato lanciato qualche mese fa ma secondo alcuni tarderebbe a prendere il volo. Con American Riviera Orchard Meghan aveva provato a lanciare la sua linea di marmellate, che pare non abbiano convinto molte persone. Il progetto, anzi, deve ancora partire ufficialmente per via di alcuni problemi legati al copyright. Ora, con il nuovo programma di cucina, Meghan alza la posta e tenta il tutto e per tutto tornando (almeno in parte) alle origini, in tv.

Meghan Markle e il nuovo show di cucina: ecco quando vedrà la luce

Il nuovo show culinario di Meghan pare verrà lanciato in grande stile a metà 2025, qualche mese dopo il nuovo progetto di Harry, incentrato sul polo, uno sport a cui è molto affezionato. Secondo gli esperti non c’è dubbio che ci sia molta più attesa per il nuovo programma di Meghan che per quello di Harry. Questo probabilmente perché si tratterà del primo vero ritorno di Meghan sul piccolo schermo dopo Suits.

Secondo il Daily Express, lo show sarebbe pensato in realtà per rilanciare il suo progetto American Riviera Orchard e portargli più pubblicità. Nel dettaglio, lo show si incentrerà non solo sulla cucina anche sul lifestyle e sulla cura del giardino, temi che Meghan aveva già affrontato con il suo vecchio blog The Tig, chiuso dopo il fidanzamento con Harry.

Di certo Meghan tiene particolarmente al progetto, al quale sta lavorando da mesi. Come si legge su Us Weekly la serie “sarà un’interpretazione di lei e della gioia di vivere. Ci saranno piccole cose che ha imparato, come essere una “moderna hostess”.” E pare che prenderanno pare al progetto anche alcuni volti noti amici di Meghan, tra cui Serena Williams e Mariah Carey.

Non resta quindi che attendere la metà del 2025 per vedere se Meghan stavolta riuscirà a catturare l’attenzione del difficile pubblico televisivo. Si può star certi che la Duchessa penserà davvero a ogni dettaglio per non fallire questa importantissima prova.