Meeters si prepara per la notte più spaventosa dell’anno

Case infestate, leccornie di tutti i tipi e maschere terrificanti: la notte più stregata dell’anno si avvicina. Mentre i bambini non vedono l’ora di fare “dolcetto o scherzetto”, i più grandi sono alla ricerca della festa perfetta. Ed è qui che entra in gioco Meeters che ha ideato diverse attività che renderanno Halloween un’esperienza unica e memorabile. Tra tour enogastronomici e feste in maschera ci sarà da rabbrividire!

La community, che ad oggi conta circa 25.000 abbonati, nasce con lo scopo di far incontrare persone con gli stessi interessi e questi eventi esclusivi rappresentano l’occasione perfetta per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme!

Halloween a Torino: Museo Egizio, Tour Enogastronomico e Party Esclusivo

Due giorni alla scoperta di Torino, Città della Mole che unisce architetture caratteristiche e grandi tradizioni culinarie. Il gruppo di partecipanti potrà passeggiare nel centro storico della città e degustare diversi prodotti tipici. Sarà possibile poi visitare il Museo Egizio, una prestigiosa culla di reperti e testimonianze risalenti all’antica civiltà del Nilo.

Infine, la vera e propria festa si svolgerà al Loft Music & More, un sorprendente open space torinese in stile “industrial”, interamente dedicato ai “meeters”.

Qui info e dettagli

Party mostruoso a Bologna con Pernottamento e Passeggiata nel Centro Storico

Per la notte più paurosa dell’anno Meeters ha organizzato una serata a Bologna, nella sorprendente cornice dell’Admiral Park Hotel, esclusiva struttura 4 stelle superior a due passi dalla città dove si ballerà e si festeggerà tutta la notte!

Il giorno seguente, posate le maschere e i travestimenti, tutti i party harder potranno visitare il centro storico della città tra le vie di Bologna e scoprire il perché dei suoi tre appellativi: la Dotta, la Grassa, la Rossa!

Qui info e dettagli

Halloween in una villa Palladiana, pernottamento in hotel e giro a Marostica

Per trascorrere Halloween in una location diversa dal solito, Meeters propone una notte a Villa Godi Malinverni, un’antica Residenza Palladiana in Provincia di Vicenza.

Dopo la festa nelle sfarzose sale, la mattina seguente ci si sposterà nella scenografica Marostica per visitare il centro storico, alla scoperta della sua anima medievale e della iconica Piazza degli Scacchi. Qui info e dettagli.

Halloween nella città Eterna tra cena, musica e danze

Per chi vuole passare la tenebrosa serata di Halloween nella capitale, Meeters organizza una festa in maschera tra buon cibo e ottima musica al Lyo di Roma. Un locale che per l’occasione sarà riservato agli iscritti all’evento pronti ad accendere la notte del mistero nella città eterna. Qui info e dettagli.

