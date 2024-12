Mediaset, decisione a sorpresa, cambio programmazione per La Promessa: quando andrà in onda

Mediaset annuncia la decisione a sorpresa legata al cambio programmazione per La Promessa: quando andrà in onda

In un panorama televisivo sempre più competitivo e in continua evoluzione, Mediaset ha deciso di giocare una carta vincente in vista delle festività di fine anno, rivoluzionando i palinsesti delle proprie reti. Tra le mosse più sorprendenti figura il cambiamento nella programmazione di “La Promessa“, la soap spagnola che ha conquistato il cuore di molti telespettatori grazie alle vicende appassionanti dei suoi protagonisti.

Tradizionalmente trasmessa nel preserale su Rete 4, “La Promessa” si è distinta per le sue trame avvincenti che ruotano attorno alla vita dei personaggi principali Jana e Manuel e della loro esistenza intrecciata con quella degli altri abitanti della bellissima tenuta. Tuttavia, a partire da questo dicembre, gli appassionati della serie dovranno segnarsi nuovi appuntamenti sul calendario.

La Promessa, nuovo orario a Natale

Mediaset ha infatti annunciato che il 25 e il 26 Dicembre 2024 la soap verrà trasmessa con un doppio episodio giornaliero. Questa decisione è stata presa anche a causa dell’assenza del talk show “4 di sera“, condotto da Poletti e Francesca Barra, creando così l’opportunità perfetta per offrire ai fan della serie un regalo natalizio davvero speciale. Ma le sorprese non finiscono qui: anche il primo giorno del nuovo anno sarà caratterizzato da una doppia puntata de “La Promessa“, permettendo agli spettatori di iniziare il 2025 immersi nelle vicende amorose e nei drammi dei loro personaggi preferiti.

Questo cambio nella programmazione rappresenta una mossa strategica da parte di Mediaset per attrarre un numero maggiore di telespettatori durante le festività, periodo in cui la concorrenza televisiva si fa particolarmente accesa. Con Rai che continua a dominare l’orario preserale grazie alla longeva soap “Un Posto al Sole“, Mediaset punta decisamente sul fascino delle sue produzioni straniere per catturare l’attenzione del pubblico.

Le anticipazioni sulla trama de “La Promessa” promettono sviluppi entusiasmanti: Jana sta per sposarsi con Manuel ed è pronta ad accettare il suo nuovo ruolo all’interno dell’alta società. L’ex domestica si trasferirà ai piani alti del palazzo dei Lujan e dovrà dimostrarsi all’altezza delle aspettative come futura nobile. Nel frattempo Cruz, dopo aver impedito un matrimonio segreto tra i due giovani sventando uno scandalo senza precedenti, sembra ora aver accettato la scelta del figlio mostrandosi gentile con la futura nuora.

Dopo queste puntate speciali festive, “La Promessa” tornerà alla sua consueta programmazione alle ore 19:35 su Rete 4. Questa decisione rappresenta non solo un tentativo di rinnovamento nel panorama televisivo italiano ma anche una conferma dell’impegno di Mediaset nel valorizzare contenuti internazionali capaci di coinvolgere emotivamente gli spettatori italiani.