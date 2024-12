Mediaset cambia (subito) la programmazione della soap Tradimento: quando andrà in onda da gennaio

Mediaset cambia la programmazione della soap Tradimento: tutte le novità e quando andrà in onda da gennaio

Il panorama televisivo italiano sta per accogliere una novità significativa nel suo palinsesto pomeridiano. Mediaset, leader nell’ambito dell’emittenza televisiva, ha annunciato un importante cambiamento per quanto riguarda la programmazione di una delle sue più recenti scommesse nel mondo delle soap opera, “Tradimento”. Questa serie turca, che ha debuttato il 1° dicembre in prima serata su Canale 5, ha subito catturato l’attenzione del pubblico, registrando buoni risultati in termini di ascolti.

A gennaio 2025, “Endless Love”, un’altra produzione turca molto amata dal pubblico italiano e fino ad ora trasmessa nel daytime, lascerà il suo slot per continuare in prime time con le ultime puntate della seconda stagione. Questo spostamento libera un importante spazio nel pomeriggio che Mediaset intende occupare con “Tradimento”.

Nuovo orario di Tradimento

La decisione di modificare la programmazione è stata presa dopo un’attenta analisi dei dati Auditel, che hanno dimostrato come “Tradimento” abbia ottenuto un successo notevole, con una media di circa 2,4 milioni di spettatori per episodio e una seconda puntata che ha superato il 14,30% di share. Questi numeri sono particolarmente significativi, avvicinandosi a quelli di produzioni di grande successo come “Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato d’insuccesso” su Rai 1.

Il successo di “Tradimento” non è stato uniforme tra tutte le fasce d’età, ma ha registrato picchi elevati soprattutto tra gli spettatori dai 55 anni in su, con uno share che ha superato il 16%. Questo dato è di fondamentale importanza per Mediaset nella pianificazione del suo palinsesto.

La nuova collocazione oraria di “Tradimento” sarà alle 14:10, subito dopo “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Questa mossa strategica mira a sfruttare l’interesse del pubblico per le dinamiche sentimentali del dating show, guidandolo verso le vicende amorose della soap turca.

Questa scelta segna un cambiamento significativo nella strategia televisiva di Mediaset, che tradizionalmente si mostra reticente a modificare gli orari dei suoi programmi più seguiti durante la stagione in corso. Con questa mossa, l’emittente dimostra una notevole flessibilità e attenzione verso le preferenze del suo pubblico.

L’introduzione di “Tradimento” nel daytime pomeridiano potrebbe non solo consolidare i successi già ottenuti dalla serie ma anche rappresentare un esperimento più ampio, volto a testare nuove formule programmatiche in grado di attrarre e mantenere l’attenzione degli spettatori anche nelle ore meno competitive.