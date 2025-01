Mediaset, brutte notizie per Federica Panicucci: vicina la chiusura del suo programma mattiniero

Mediaset, fine anno con brutte notizie per Federica Panicucci: vicina la chiusura del suo programma mattiniero

Il panorama televisivo italiano è in continuo movimento e le ultime notizie riguardanti il programma “Mattino 4” di Rete 4 sembrano confermare questa tendenza. La trasmissione, condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti, ha salutato il suo pubblico venerdì 20 dicembre, promettendo un ritorno subito dopo le vacanze natalizie, più precisamente il 7 gennaio. Tuttavia, recenti sviluppi hanno messo in dubbio la continuità del format mattutino.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia.it, sembra che Mediaset abbia deciso di non far tornare in onda “Mattino 4” nella data prevista. Questa decisione ha sollevato numerosi interrogativi sul futuro della trasmissione e sulla possibilità che possa essere addirittura cancellata dal palinsesto di Rete 4.

Il perché del cambiamento

Le ragioni alla base di questa scelta rimangono avvolte nel mistero. Nonostante ciò, l’indiscrezione lanciata da Candela ha alimentato speculazioni e preoccupazioni tra i fan del programma e gli addetti ai lavori. Alcuni parlano di uno stop momentaneo, mentre altri temono che la cancellazione sia definitiva.

Nel frattempo, Federica Panicucci non si è fermata ed ha condotto in prima serata su Canale 5 con “Capodanno in Musica“, evento che ha visto esibirsi artisti del calibro di Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Orietta Berti e Gigi D’Alessio.

La situazione degli ascolti potrebbe aver giocato un ruolo chiave nella decisione relativa al futuro di “Mattino 4“. Durante la settimana di assenza del programma dal palinsesto mattutino di Rete 4, infatti, gli ascolti della rete hanno registrato un incremento significativo grazie alle soap opera “Tempesta d’amore” e alla replica turca “Terra Amara“, rispettivamente con uno share del 6.17% e del 6.29%. Questi dati suggeriscono una possibile riconsiderazione delle strategie programmatiche da parte dei vertici Mediaset.

La decisione definitiva sul destino di “Mattino 4” è attesa nei prossimi giorni. Il pubblico fedele al rotocalco mattutino attende con ansia ulteriori comunicazioni da parte dell’emittente televisiva. La speranza è quella che possa trattarsi solo di una pausa temporanea piuttosto che dell’addio definitivo a una trasmissione apprezzata per il suo mix equilibrato tra informazione ed intrattenimento leggero.