“Me so perso… ritroviamoci insieme” 16 aprile alle 17,30 al Teatro Le Fontanacce di Rocca Priora

Domenica 16 aprile, alle ore 17.30, al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma, Direzione artistica di Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, andrà in scena lo spettacolo della stagione 2023 “Me so perso… ritroviamoci insieme” di e con Luciano Lembo

Me so perso… ritroviamoci insieme

Luciano Lembo è un artista a 360 gradi: il suo spettacolo è un contenitore di monologhi, gags, imitazioni, personaggi ed emozioni, canzoni e tanto coinvolgimento col pubblico, creando un’atmosfera d’intesa, dove non mancano anche momenti di riflessione… ll comico romano si racconta e ci racconta del suo essere fuori tempo in una società sempre più tecnologica e virtuale. Dalla nevrosi dei Likes alla dipendenza delle chat etc etc… I suoi tentativi di “stare al passo” puntualmente lo portano fuori strada. E ritrovarsi non è sempre facile. Si ride e si riflette. Poesie e canzoni faranno da cornice a questo viaggio esilarante nell’animo umano. È uno tra gli show man più importanti dell’intero panorama artistico del momento.

Nel 2005 Luciano Lembo è l’imitatore di punta su Rai Uno in “Si si è proprio Lui” e l’anno dopo, partecipa alla trasmissione “Amore” di e con Raffaella Carrà. Il suo ‘Robert de Niro’ diventa un personaggio di spicco a “Colorado Cafè’” su Italia uno.

Al “Maurizio Costanzo Show” presenta il suo libro di Poesie “Lembo Inverso” e nel 2009 è nel cast di “Zelig Off” nei panni di un Single disperato. Al cinema recita nel film “Baciato dalla fortuna” di Vincenzo Salemme e nella fiction tv “Il Commissario

Rex”. Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3489294368 teatrolefontanacce@libero.it