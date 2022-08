Max Verstappen super star in Belgio: a Spa-Francorchamps l’olandese ha dominato la gara

Max Verstappen ha vinto il Gp del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps. Il campione del mondo in carica è risalito dalla metà dello schieramento e in pochi giri si è preso la prima posizione senza nessun problema. Una gara dominata da parte dell’olandese mettendo ulteriore punti di distacco nei confronti di Leclerc giunto in quinta posizione. Secondo posto per Perez della Red Bull e terzo posto per la Ferrari di Sainz. La partenza del Gp del Belgio è stata straordinaria: Fernando Alonso con l’Alpine ha bruciato Sergio Perez della Red Bull al via e dando la caccia al Carlos Sainz della Ferrari. Ma lo spagnolo è stato colpito da Lewis Hamilton della Mercedes. Ad avere la peggio è stato l’inglese che ha subito la rottura della coppa dell’olio. Nelle retrovie altro incidente: Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo è stato colpito da Nicholas Latifi con la Williams. Ad avere la peggio è stato costretto l’ex pilota della Mercedes al ritiro. Dopo Lewis Hamilton anche l’ex compagno di squadra della squadra tedesca è stato costretto a lasciare anzitempo la corsa. A causa di questi incidenti è entrata la safety car e Charles Lelcerc della Ferrari è entrato ai box.

La gara di Max Verstappen della Red Bull è stata pazzesca fino ad ora: il campione del mondo è risalito fino alla prima posizione (dopo il rientro dalla Safty Car) grazie ad un passo gara fuori dal normale. In successione sono stati sorpassati Sebastian Vettel dell’Aston Martin, Fernando Alonso e George Russell, Sergio Perez e Carlos Sainz (entrato ai box). Nelle retrovie Leclerc sta provando ad avere un buon passo corsa, ma senza riuscirci. Dopo la prima sosta, Max Verstappen ha perso la prima posizione con Carlos Sainz che ne ha approfittato, ma in soli 3 giri il ferrarista ha perso il vantaggio e la posizione. Lo spagnolo è stato poi sorpassato da Sergio Perez agevolmente andando via verso la seconda posizione. Il cambio gomme dei ferraristi non ha agevolato le performance perdendo costantemente sulle Red Bull. Al penultimo giro è stato richiamato ai box Charles Leclerc per togliere il punto addizionale a Max Verstappen, ma il monegasco è stato passato da Fernando Alonso perdendo la quinta posizione per poi riprenderla all’ultimo giro.

