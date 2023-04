MATTIA (PD), ATTUARE LEGGE REGIONALE SU SALUTE E SICUREZZA

“Secondo i dati relativi ai primi sei mesi del 2023 solo nel Lazio sono stati circa 6mila gli infortuni sul lavoro. La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ci offre l’opportunità di riaffermare con forza la necessità di dare piena applicazione alla legge regionale quadro sulla salute e sulla sicurezza del lavoro approvata alla fine della scorsa legislatura”. Così la consigliera regionale PD, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile.

“La legge ha già una dotazione finanziaria di due milioni di euro e vuole incidere sulla diffusione della cultura della salute e sicurezza attraverso informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo, in particolare valorizzando e investendo sulla prevenzione a partire proprio dalle scuole per contrastare alla radice l’inaccettabile incidenza degli infortuni e delle morti sul lavoro, visti anche i drammatici episodi che hanno segnato alcuni percorsi di alternanza scuola-lavoro”, prosegue Mattia.

“Si attui subito la legge regionale, con il relativo piano di investimenti delle risorse stanziate, per tutelare il posto di lavoro, come spazio di diritti e non di pericoli, e per affermare che salute e sicurezza sono un principio fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e il miglioramento generale di tutte le condizioni lavorative”, conclude Mattia.

