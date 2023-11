Matthew Perry e le risate, il ricordo di Jennifer Aniston e David Schwimmer

(Adnkronos) – Dopo Matt LeBlanc e Courtney Cox, anche altri due componenti del cast di 'Friends' rompono il silenzio sulla scomparsa di Matthew Perry, avvenuta a fine ottobre. Adesso è la volta di Jennifer Aniston e di David Schwimmer che per la prima volta dal comunicato congiunto diffuso subito dopo la morte dell'attore della serie cult, in cui si dicevano devastati, hanno affidato a Instagram il loro ricordo di Perry. "Dover dire addio al nostro Matty è stata una folle ondata di emozioni che non avevo mai provato prima – scrive Aniston – Tutti sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell'amore. Poter vivere davvero questo dolore ti permette di sentire i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E noi lo amavamo profondamente. Faceva parte del nostro Dna. Siamo sempre stati noi 6, una famiglia (quella di 'Friends', ndr) che ha cambiato per sempre il corso di ciò che eravamo e del nostro cammino. Matty sapeva di amare il far ridere la gente. Come diceva lui stesso, se non senti la "risata", pensi di morire. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E c'è riuscito". E conclude: "Matty, ti voglio bene così tanto e so che ora sei completamente in pace e senza dolore. Parlo con te ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire 'potresti essere più folle?'. Riposa fratellino. Hai sempre rallegrato la mia giornata…". Mentre per Schwimmer, quelli passati con Perry in 'Friends' sono stati "dieci incredibili anni di risate e creatività. Non dimenticherò mai il tuo impeccabile tempismo comico. Potresti prendere una conversazione perfettamente lineare e piegarla al tuo volere, ottenendo qualcosa di così completamente originale e inaspettatamente divertente che ancora sorprende. E tu avevi un cuore. Con cui sei stato generoso e l'hai condiviso con noi, così da poter creare una famiglia con sei estranei. Questa foto – scrive Schwimmer che posta anche una fotografia che lo ritrae con Perry – è di uno dei miei momenti preferiti con te. Ora mi fa sorridere e soffrire allo stesso tempo. Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso vestito bianco, mani in tasca, a guardarti intorno…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...